Sistem ayarları hakkında

Çoğu ticaret sistemi, en kararlı ayarları elde etmek için optimizasyon kullanır.

MT4'te olduğu gibi, Dukascopy gibi herhangi bir aracı olmadan, doğrudan komisyoncudan en iyi gerçek fiyatları kullanabileceğimizi zaten biliyoruz.

Dukas, MT4'te test sırasında ücretsiz fiyat tekliflerinin kullanılmasına izin verirdi.

Ancak bunun farklı bir komisyoncu olduğunu ve fiyatlarının diğer herhangi bir komisyoncudan önemli ölçüde farklı olabileceğini anlamalıyız.

Genellikle geliştiriciler, stratejilerinin uygulanabilirliğini kanıtlamak için mümkün olan en uzun süreyi kullanır, örneğin 5 yıl, hatta 10 yıl.

Bazı insanlar pazarın asla değişmediğini, stratejinin asla optimize edilmesi gerekmediğini düşünüyor, ancak bu doğru değil.

Pazar değişir ve çoğu zaman dünyadaki jeopolitik duruma bağlıdır.

Ne de olsa piyasadaki tüccarların çoğu, piyasaya sürekli uyum sağlayan robotlardır.

Bu nedenle, optimizasyon ve test için çok büyük bir zaman aralığı seçmenin pek bir anlamı görmedim.

Belki de bu önyargı, geliştiriciler Martingale veya Grid'i kullandığında MQL'deki öncülerde kaldı.

Büyük bir kontrol periyodu seçerken bu yaklaşım Grid veya Martingale için geçerlidir.

Ama bu tarz stratejiler kullanmadığımız zaman şimdi ya da son 5 yılda piyasaya uyum sağlamak hepimizin yararına olacaktır.

Çünkü aslında, bu tür stratejiler para yatırma işleminizi basitçe havaya uçurabilir, bu yüzden onlar için uzun bir test süresi çok gereklidir.

Örneğin Chill&Dream son 5 yılda iyi sonuçlar verdi.

Geçmişteki herhangi bir test ve sonuç, gelecekteki karları garanti edemez.

Bu geleceğin bir öngörüsüdür.

Mevcut jeopolitik durumda piyasada işlem yapmak oldukça zor çünkü. Piyasada ister nükleer silahlarla ilgili olsun, ister NATO'nun yanında biyolojik silahlarla ilgili sürekli endişe ve çelişkili söylentiler var.

Bütün bunlar, piyasayı sürekli bir gerilim ve koşuşturma içinde kılıyor.

Son zamanlarda piyasa oynaklığı gösteren US500'e, dolar endeksine ve DAX40'a da bakabilirsiniz.

Bu, ya koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ya da Omicron ya da Brexit ya da Ukrayna ile bağlantılıdır.

Son 5 yılı aşkın test sonuçları

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