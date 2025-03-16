AI? What's the PRANK ?

Selamlar !

Bugün bana yine birçok kişinin MQL yazılımlarında kullandığı AI prensipleri soruldu.

Kullanıcılarımın isteği üzerine bu konuda kısa bir yazı yazmaya karar verdim.





Gittikçe daha fazla sayıda MQL sisteminin yapay zeka ile yapıldığı veya yapay zekanın yerleşik olduğu izlenimini edinmesinin birçok nedeni vardır.





Soru şu: Arabanızın yönetimini yapay zekaya emanet etmeye hazır mısınız?





Tabii ki değil !

Dürüst olalım, bazı canlı akıllar (yaşayan insanlar) hala bununla baş edemiyor!

Eh, neredeyse biraz... Sadece birazcık





Herhangi bir yapay zekanın temel sorunu eğitim ve bunun için gereken kaynaklardır.

Gerçek hayatta böyle bir yapay nöron ağını eğitmek için bir süper bilgisayara ihtiyaç duyarsınız.

Bir insanın bunu anlaması 2 ila 5 yıl sürüyor, kendi kendine kaka yapması =D





Bu süreçte herhangi bir piyasa çoktan değişmiş olacak ve TEKRAR eğitimden geçmek zorunda kalacağız.

Elbette hazır yapay zeka, ChatGPT / OpenAI / kullanabiliriz diyorsunuz. DeekPik Derin Arama

Peki onu doğru şekilde nasıl eğitebiliriz? Sadece piyasaya bakmasını ve işlem davranışlarını icat etmesini mi sağlamalıyız?

Bu tamamen saçmalıktır ve size çok ama çok pahalıya mal olacaktır.

Dolayısıyla her sistemin içerisinde genellikle göstergelere dayalı ilkel bir algoritma bulunur.

Daha sonra sistem açıklamasına AI (OpenAI) kelimesini ekliyoruz ve örneğin ChatGPT ile mesaj yazma yeteneği yaratıyoruz

Bunların hepsi sadece şeker ambalajları ve güzel paketlemeler, daha fazlası değil.





Böyle sistemler var ama çok pahalı ve sürekli eğitiliyor, bu da çok büyük miktarda kaynak tüketiyor.

Ama onlar bile çok büyük hatalar ve gaflar yapıyorlar.

O yüzden hiçbir şekilde aldanmayın, özellikle MQL üzerinde oluşturmak son derece zordur.





Bu tür sistemlerin ikinci bir nedeni daha var. Bu da aşırı optimizasyondur.

Yapay zeka testlerinde çok mükemmel sonuçlar aldığınızda.

Genellikle bu tür sistemler, pazara en iyi giriş ve çıkış noktalarını hatırlar.

Bu, sistemi yönetemeyeceğiniz ve diğer döviz çiftlerini optimize edemeyeceğiniz sıradan bir kara kutudur.





Ben her zaman kara kutuya karşı oldum, bu tarz sistemleri almak çok tehlikeli.

Yarın belki de çalışmayı bırakabilirler ve siz bu konuda hiçbir şey yapamazsınız.

MQL5'te bu tür durumlar çoktur.





İşte bu yüzden ASLA Yapay Zeka veya Kara Kutu kullanmayız.

Yapay Zeka Yok + Kara Kutu Yok + Martingale Yok

Sadece açık parametreler, sadece kodun çalışma algoritması ve davranışı net.





Ayrıca OVER'a da izin vermiyoruz pazarda optimizasyon.



İşlemin devamı niteliğinde olduğu için ayarlarımız mükemmel değil.

Bu ayarlar her zaman mevcut yıl için daha iyi olabilir, ancak bu zaten aşırı optimizasyon olacaktır.

Bir uçurumun kenarında yürümek gibi, evet rüzgar orada daha hızlı eser ama düşmek her zaman çok kolay ve basittir.





Bu nedenle, yapay zekanın her zaman yüksek bir pazar aşırı optimizasyonu vardır.

Yani bir süre işe yarayabilir, sonra pazar biraz değişecek ve tüm yapay zeka kara kutusunun yeniden eğitilmesi gerekecek.





Bu yazıyı sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederim, umarım sıkıcı olmamıştır!



















