Merhaba!

Bugün VPS (Sanal Özel Sunucu), nasıl çalıştığı ve neden buna ihtiyacımız olduğu hakkında konuşacağım.

VPS mimarisi, özel bir yazılım yardımıyla kendi işletim sistemine sahip birkaç sanal makineye bölünmüş ve birbirinden bağımsız çalışan bir bilgisayardan oluşur.

Bu uzak makine, aşağıdaki sunucu donanımını içerir: güvenilir, dayanıklı ve sürekli çalışma yeteneğine sahiptir. Bu sunucular, aşağıdakilere karşı koruma sağlayan özel kesintisiz güç kaynaklarıyla donatılmıştır. güç dalgalanmaları, kesintiler ve geçici elektrik kesintileri.





Bir ev masaüstü veya dizüstü bilgisayar, aşırı ısınma, güç veya internet kesintileri gibi çeşitli nedenlerle yavaşlayabilir ve hatta çalışmayı durdurabilir.

Ticaret sistemleri ile ticaret yapmak için, özellikle de gerçek bir para yatırma işlemi kullanıyorsanız, VPS kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu tür bir faaliyet, ticaret terminalinin istikrarlı ve sürekli çalışmasını gerektirdiğinden.

Bir VPS kullanırken, ev bilgisayarınızın sürekli çalışıyor olmasına ihtiyacınız yoktur.

Ancak yukarıdaki faydaların tümü, bunun ana nedeninden çok uzaktır. VPS çok gerekli.

Gerçek şu ki, danışman bir ticaret yaptığında, aracının sunucusuna gecikmeli olarak ulaşır. Bu gecikmenin değerine bağlı olarak (brokere ping), fiyat zaten değişebilir ve sonuç olarak ticaretin sonucu tahmin edilemez olacaktır.

Gerçekten iyi bir EA kullanıyor olsanız bile, komisyoncunuzun büyük bir gecikmesi varsa, iyi bir şans var fiyatın değişeceğini ve negatif kayma yaşayabileceğini.

Bu neden oluyor? Gecikme, aracının sunucusuna, ISS'nize ve diğerlerine olan uzaklık gibi birçok faktöre bağlıdır.

VPS kiralamak, karşılaştırılabilir kapasitede bir fiziksel sunucu kiralamaktan çok daha ucuzdur ve bu, şüphesiz son kullanıcılar olarak bizim için bir avantajdır.

Bir VPS seçmenin önemli özellikleri şunları içerir:

- Sunucu konumu. VPS aracınızın sunucusuna ne kadar yakınsa o kadar iyidir.

- Aksesuarlar. Merkezi işlemci (2 çekirdekten, frekans ne kadar yüksekse, o kadar iyidir), RAM (1 GB'den daha fazla, daha iyidir), bir SSD gereklidir.

- İşletim sistemi ( Windows Server 2008 R2 ve üzeri), en son güncellemeler gereklidir.

Genellikle, Linux/Unix sistemlerinde VPS daha ucuzdur, ancak dış kabuklarında spesifiktirler ve oldukça ince ayarlara sahiptirler (ama aynı zamanda mümkündür).

Ben de tavsiye ederim:

- Bir virüsten koruma yazılımı yükleyin ve Windows güvenlik duvarını devre dışı bırakmayın.

- Windows güncellemelerini devre dışı bırakın, çünkü. MQL'deki tüm ticaret sistemleri doğrudan dahili sistem dosyalarına bağlıdır ve bir sonraki güncellemeden sonra aktivasyonu kaybetmemek için bu tür güncellemeleri devre dışı bırakmak daha iyidir.

Güncellemeler genellikle işletim sisteminin tamamen yok olmasına neden olabilir.

Sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz. Herşeyin gönlünüzce olması dileğiyle!



