Log dosyalarının nasıl oluşturulacağı ve programcıya nasıl gönderileceği hakkında MT4-MT5 Expert raporları

Bir uzmanla sorununuz varsa, işlevle ilgili bir sorunuz varsa veya hatanın yanlış anlaşılması durumunda, lütfen programcının ihtiyaç duyduğu tüm rapor ve dosya paketini toplayın.









Belirli koşullarda bir uzmanın davranışının nasıl çalışılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar.

MetaTrader 4/5'te günlük dosyaları nasıl bulunur? Yeni MQL4/5 kullanılırken günlük dosyaları nerede? MetaTrader Günlük Dosyalarınızı Bulma! Ticaret terminalim için günlük dosyalarını nasıl bulabilirim?

Uzman / komut dosyası / gösterge başarısızlığı olanlar için bir hatırlatma

Herhangi bir programcının uzman/komut dosyası/gösterge davranışı sorununu anlayabilmesi için bazı bilgiler vermeniz gerekir, ardından sorunu ayrıştırma süreci minimum süreye indirgenir.



Bunun için ihtiyacınız olan:





Bir robot EA olan tüm terminalin grafiğindeki resmi ( ScreenShot ) Bir dizi danışman veya gösterge ayarı. "SET dosyası" dosyası Uzmanlardan günlük dosyaları (EA'yı günlükler) Terminalden günlük dosyaları (SUNUCU günlükleri) Detaylı rapor Strateji Test Aracı (Strateji Test Aracı raporu) Sorunun oluştuğu anlaşmaların bilet numaralarıyla birlikte bir metin belgesinde sorunun ayrıntılı bir açıklaması.

Bu bilgiyi nasıl alacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin:

Grafikte bir robot EA bulunan tüm terminalin resmi





Grafiğe sağ tıklayın:





Aktif çalışma alanı - kaydet









Sonuç:





Yapılandırma Dosyası Ayar Dosyası Danışman ayarlarını girin: Bunu yapmak için, uzmanın ayarlandığı grafikte F7'ye basın! Ayarlarsekmesine gidin ve ardından Kaydet'i tıklayın. Bu dosya, sorunu yeniden oluşturmak için gereklidir



Fırsatların açılışı ile ilgili resimler

Danışmanlarımız keşifleri sırasında nasıl fotoğraf çekileceğini biliyorlar. Bu resimler, terminalinizin klasörüne eklenir ve açılış orada gerçekleşmediyse, o sırada keşfin nedenini ortaya çıkarmaya hizmet eder. Test cihazında - resimlerin oluşturulmadığını düşünmeye değer. Ayrıca, resmin giriş anını göstermesi için - grafikte göstergelerinizi koymanız gerektiğini anlamalısınız.

Resimler burada bulunabilir: Terminaliniz\ MQL4 \ Dosyalar \ Uzman Danışmanınızın Adı

girişi olan bir resim örneği:









Uzmanlardan günlük dosyaları

Uzmanlar sekmesi - sağ tıklayın - aç

uzmanın günlüklerinin klasörünü açar - uzmanın çalışmasının son 3 gününü arşivde arşivleyin.!









Terminalden günlük dosyaları

Günlük sekmesi - sağ tıklayın - aç

Terminal günlükleri klasörü açılır - Terminal işleminin son 3 gününü arşive girin!

Not: Terminalinizde gerekli günlük dosyaları yoksa, terminali "Yöneticiden" modunda veya "/ taşınabilir" ile başlatmanız gerekir.





Detaylı rapor

Sekme - Hesap geçmişi - sağ tıklama - Ayrıntılı raporu kaydet





Strateji Test Cihazı

Bu sorun strateji test cihazında görünüyorsa, lütfen strateji test cihazı dosyasının bir günlüğünü gönderin Sekme - test cihazında oturum açın-sağ tıklama - Aç uzman günlükleri klasörünü açar - Bugünün testinin dosyasını arşive koyun!









Strateji Test Edici Raporu

Test tamamlandıktan sonra - Rapor Sekmesi - sağ tıklayın - farklı kaydet.













Hepsi Bu paket ZIP arşivine yerleştirilir ve programcıya gönderilir. Bu hem sizin hem de Bizim zamanımızı kurtaracak ve sorunu daha detaylı anlamanızı sağlayacaktır.



