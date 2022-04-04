C&D Kılavuzu Nasıl Kurulur

Tünaydın !









Yapmanız gereken ilk şey, komisyoncunuzun düşük spread oranlarına sahip olduğundan emin olmaktır.





Genellikle gerçek piyasada spread EURUSD,GBPUSD,EURGBP için 0 - 0.3 PIPS civarındadır.





Kendim için Tickmill kullanıyorum ve böyle bir forma kullanmanıza izin veriyor.





Bir komisyoncu seçimi, ikamet ettiğiniz ülkeye ve vatandaşlığınıza bağlıdır.





MT5'te her zaman komisyoncunuz için gerçek fiyat teklifleri ve spreadler ile %100 kalitede bir çek çalıştırabilirsiniz.





MT4, üçüncü taraf yazılımı kullanmadan bu tür sonuçlara ulaşmanıza izin vermez.





Ardından, MT5'i kurmanız ve resimde gösterildiği gibi 2 standart URL seti eklemeniz gerekecek.





Kural olarak, çoğu MQL ticaret sistemi bu URL'leri zaten kullanıyor ve belki de MT5 yapılandırmanızda zaten mevcutlar.





















Bu iki URL, komisyoncunuzun saat dilimini dengelemenize ve geceleri haberleri takip etmenize olanak tanır.

Çünkü geceleri haberler en iyi macera değildir. piyasa herhangi bir yönde güçlü bir hareket yapabilir.





Piyasanın haberlere tepkisini tahmin etmek neredeyse imkansız, bu yüzden güçlü haberlerden kaçınmaya çalışıyoruz.







Ardından, EURUSD M5, GBPUSD M5, EURGBP M5 olmak üzere üç grafik açmanız yeterlidir.

"Gezgin" penceresinde, "Uzman Danışmanlar" menüsünü genişletin ve SOĞUK ve RÜYA sistemi uygun grafiğe aktarın. Açılan sistem ayarları penceresinde "girişler" sekmesini seçin ve ilgili döviz çifti için sistem ayarlarını yükleyin.









CHILL and DREAM tanım. Her zaman en son ayarlara bir bağlantı bırakırım.tanım.











Herhangi bir sorunuz varsa, AnyDesk aracılığıyla size her zaman kişisel olarak yardımcı olabilirim.





Düşük riskler kullanıyoruz ve sakin zamanlarda ticaret yapıyoruz.





Biz Izgarayı veya Martingale'yi kullanmayın , bu nedenle düşüşleri her zaman sürdürmek için büyük bir depozitoya ihtiyacımız yok.





Minimum 100$ depozito ve 1:100 veya daha fazla kaldıraç öneririm.





Kaldıraçınız 1:30 ise, komisyoncu minimum 0.01 lot ile işlem yapmak için 500$ depozito kullanmanızı isteyecektir.





Herhangi bir sorunuz olursa bana özelden yazın.











