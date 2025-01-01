CiCustom

CiCustom, özel teknik göstergeleri kullanmak için tasarlanmış bir sınıftır.

Açıklama

CiCustom sınıfı, özel göstergeler için oluşturma, başlatma ve veri erişimi gibi yöntemler sağlar.

Bildirim

class CiCustom: public CIndicator

Başlık

#include <Indicators\Custom.mqh>

Sınıf Yöntemleri