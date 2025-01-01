MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerÖzel göstergeler
CiCustom
CiCustom, özel teknik göstergeleri kullanmak için tasarlanmış bir sınıftır.
Açıklama
CiCustom sınıfı, özel göstergeler için oluşturma, başlatma ve veri erişimi gibi yöntemler sağlar.
Bildirim
|
class CiCustom: public CIndicator
Başlık
|
#include <Indicators\Custom.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Tampon sayısını ayarlar
|
Parametrelerin sayısını ayarlar
|
Belirtilen parametrenin tipini alır
|
Belirtilen tamsayı tipli parametrenin değerini alır
|
Belirtilen double tipli parametrenin değerini alır
|
Belirtilen string tipli parametrenin değerini alır
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Type
|
Gets the object type identifier