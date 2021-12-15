MQL5'te Hareketli Ortalamalar Hesaplamasının Test Performansı





Giriş



Hareketli Ortalamaların kullanımı, piyasa zaman serilerinin analizinde, göstergelerde ve Expert Advisor programlamasında yaygın bir uygulamadır. En popüler fiyat verisi yumuşatma yöntemidir. MQL dilinin yeni sürümünde bir düzine Hareketli Ortalama algoritması mevcuttur.



Peki bunların aralarındaki fark bu mu? Gerçekten, hesaplama hızı Hareketli Ortalamaların belirli bir algoritmasına mı bağlı? Hangi algoritma daha hızlı?

MetaTrader 5'te Hareketli Ortalamaların hesaplama hızı MetaTrader 4'e kıyasla arttı mı? Bunlara benzer bir çok soru ortaya çıkıyor. O halde, bunların büyük bir kısmını ele alalım.

Kuşkusuz ki, yeni bir platformun hızı etkileyicidir fakat bunu deneysel olarak kontrol etmek daha iyidir.





1. Test koşulları

Hesaplama hızı birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, bu araştırma sonucunda elde edilen veriler, diğer test koşullarında farklı olacaktır. Başka bir deyişle, performansın mutlak değerleri farklı olacaktır fakat bağıl değerlerin benzer olması gerekir (belirli bir platform için).



MQL5'teki iMA işlevinin hesaplama sonuçlarını kendisinin döndürmemesi nedeniyle (bir göstergenin tanıtıcısını döndürür), iki işlevin hızını test edeceğiz: iMA ve CopyBuffer.



CPU: Core i7 965

Sembol: "EURUSD"

Fiyat veri boyutu: 10000 öğe



İstemci terminali: Bağımsız, grafikteki maksimum çubuk sayısı 10000 olarak ayarlanmıştır



Hareketli ortalama modelleri: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA

Hesaplama hızının doğruluğu iki önemli basamakla sınırlıdır



Hareketli Ortalama işlevlerinin olası çağrı sayısı: 7







2. Nasıl test ettik?



Test koşulları:

Hareketli ortalama hesaplama süresini ölçmek için milisaniye cinsinden çalışan GetTickCount() işlevine sahibiz. Bu doğruluk yeterli değildir; bu nedenle ölçümlerin kalitesini iyileştirmek için bazı döngüleri düzenlememiz gerekir.



Ancak, aynı hesaplama ve aynı giriş verileri ile döngüyü birçok kez tekrarlamamız halinde sonuçlar bozulacaktır. Bu gerçeğin nedeni şudur: iMA işlevi, istemci terminalinin genel önbelleğinde karşılık gelen teknik göstergenin bir kopyasını oluşturur. Bir göstergenin kopyası (aynı parametrelere sahip) genel önbellekte zaten mevcutsa yeni kopya oluşturulmaz, gösterge kopyasının referans sayacı artırılır.



Diğer bir deyişle, tüm arabellek göstergesi ilk çağrıda yalnızca bir kez hesaplanır ve sonraki tüm çağrılarda yalnızca hazır değerleri alır ve yalnızca yeni verileri tekrar hesaplar.



Bu nedenle, döngü, göstergenin giriş parametreleri döngü sırasında benzersiz olduğunda düzenlenmelidir. Bu tür üç parametre seçtik: Ortalama alma süresi, zaman dilimi ve uygulanan fiyat.

Parametre

Değer aralığı

Ortalama alma süresi

1'den 100'e kadar

Zaman dilimi

М1, М5, М15, М30

Uygulanan fiyat

PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED



Tablo 1. Giriş parametrelerinin aralıkları

Yedi farklı çağrı yöntemini kullanarak 10000 öğeli dizi için hareketli ortalama değerlerini hesaplayacağız (bölüm 4'teki ayrıntılara bakınız).





3. Çalışmanın sonuçları



Tüm sonuçları Tablo 1'de birleştirdik, hesaplama performansı saniye cinsinden hesaplama süresi (bkz. Tablo 1) kullanılarak tahmin edilmiştir. Program 100х4х7=2800 tür hareketli ortalamayı hesaplar ve 10.000 öğeli fiyat dizisi için hesaplama süresini belirleriz. Tek geçişin (döngü) hesaplama süresi yaklaşık olarak toplam sürenin 2800'e bölünmesine eşittir. Örneğin, durum 1 ve SMA modu için ~ 0,0028/2800'e eşittir.



Mod

MODE_SMA MODE_EMA MODE_SMMA MODE_LWMA Platform

0 (bkz. bölüm 4.1)

0,0041 0,0040 0,0043 0,0041 MetaTrader 4 1 (bkz. bölüm 4.2) 0,0028 0,00023 0,00027 0,0045 MetaTrader 5

2 (bkz. bölüm 4.3) 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 MetaTrader 5 3 (bkz. bölüm 4.4) 0,0998 0,0997 0,0998 0,0998 MetaTrader 5 4 (bkz. bölüm 4.5) 0,0996 0,0996 0,0996 0,0996 MetaTrader 5 5 (bkz. bölüm 4.6) 0,0030 0,0029 0,0029 0,0029 MetaTrader 5 6 (bkz. bölüm 4.7) 0,000140 0,000121 0,000117 0,0035 MetaTrader 5

Tablo 2. Sonuçlar



Test durumlarının anlamı daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır (bölüm 4.1-4.7). Hareketli Ortalamanın hesaplama performansı ile ilgili resmin tamamını tahmin edelim.



Kolaylık sağlamak için sonuçlar grafiklerde sunulmuştur (bkz. şekil 1-5). Hareketli Ortalamanın çağrı türü X eksenlerinde sunulurken (bkz. tablo 2), Y eksenlerindeki değerler -1 ile çarpılan logaritmik ölçekte sunulmuştur; bu nedenle daha büyük değerler daha hızlı performans anlamına gelir. Hesaplama modellerinin her biri (SMA, EMA, SMMA, LWMA) grafikte bir sütuna karşılık gelir.







Şekil 1. Farklı Hareketli Ortalama algoritmaları için performans testi sonuçları

Hareketli Ortalama hesaplamasının farklı durumları için hesaplama hızında önemli bir fark görülebilir. Bu ne anlama gelir? MQL5 geliştiricileri tarafından sağlanan birkaç Hareketli Ortalama hesaplama algoritması farklı hesaplama performanslarına sahiptir: Hızlı bir algoritma (durum 6) ve daha yavaş yöntemler (durum 3 ve 4) vardır. Dolayısıyla, Hareketli Ortalamaları kullanan MQL5'te program yazarken doğru algoritmaları seçmek gerekir.



Her Hareketli Ortalama modelinin (0-6) hesaplama süresi aşağıdaki şekillerde ayrıntılı olarak sunulmuştur (bkz. tablo 2).

Şekil 2. MODE_SMA modunun MA hesaplama performansı



Şekil 3. MODE_EMA modunun MA hesaplama performansı

Şekil 4. MODE_SMMA modunun MA hesaplama performansı

Şekil 5. MODE_LWMA modunun MA hesaplama performansı

İki platformun hesaplama performansını karşılaştırmak ilginçtir: MetaTrader 4 ve MetaTrader 5. Sonuçlar Tablo 2'de, durum №0 (MQL4) ve durum №2'de (MQL5) sunulmuştur.



Kolaylık sağlamak için, iMA standart göstergesinin hesaplama sonuçlarını ayrı bir grafik ve tabloda birleştirelim (bkz. şekil 6). Testin hesaplama süresi Y eksenlerinde sunulmuştur.







Şekil 6. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 hesaplama performansının karşılaştırmalı grafiği



Sonuçlar :

Yeni MetaTrader 5 platformu, önceki MetaTrader 4'ten %40 oranında daha hızlıdır.

En hızlı performans SMA, EMA ve SMMA modelleri için (durum №6), LWMA için (durum №2 ve №5) elde edilmiştir. Test durumları için, standart gösterge iMA kullanıldığında, farklı modellerin hesaplama performansı pratik olarak aynıdır. Bu, MovingAverages.mqh kitaplığı işlevleri için doğru değildir. Farklı modeller için performans neredeyse bir sıra (0,00023~0,0045) farklılık gösterir.

Sunulan sonuçlar "soğuk başlatma"ya karşılık gelir, istemci terminalinin genel önbelleğinde önceden hesaplanmış herhangi bir veri yoktur.





4. Durum Çalışmaları



MQL5 geliştiricileri, standart teknik göstergelerin değerlerini almak için aşağıdaki yöntemi önerirler:



double MA[]; int MA_handle; int OnInit () { MA_handle= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle< 0 ) { Print ( "The iMA object is not created: MA_handle= " , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 100 ,MA)<= 0 ) return ; ArraySetAsSeries (MA,true); }

Bu yöntem, "Yeni Başlayanlar için MQL5: Expert Advisor'larda Teknik Göstergeleri Kullanma Kılavuzu" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Hareketli ortalamaların hesaplama performansını test etmek için script dosyası kullanmak daha iyidir; zira bu, tüm hesaplamaları olayları beklemeden (örneğin, yeni tick olayı vb.) yapabilir.



Tüm test durumları için ayrı bir evrensel program oluşturmak gerekli değildir; bu nedenle her MA hesaplama durumu için ayrı bir script dosyası oluşturacağız.



Öyleyse, Hareketli Ortalama hesaplamalarının durumlarının her birini ayrıntılı olarak ele alalım.







4.1. Durum №0



Bu durumda MQL4'ün teknik göstergesi iMA'nın hesaplama performansını ölçtük. Hesaplamalar MetaTrader4'te gerçekleştirildi ve tüm veriler üzerinde uygulandı.

Model Sonuç En iyi sonuç

MODE_SMA 0,0041 0,000140 (durum 6)

MODE_EMA 0,0040 0,000121 (durum 6)

MODE_SMMA 0,0043 0,000117 (durum 6)

MODE_LWMA 0,0041 0,0029 (durum 2, 5)







Bu durumun kodu şu şekildedir (MQL4):

int M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; int P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; int start() { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); Print ( "START " ); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test0(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; Print ( "Total time [msec] " ,time); time=time/ 1000 /m/p/periodMA; Print ( "Performance [sec] " ,DoubleToStr(time, 10 )); return ( 0 ); } void Test0() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]= iMA ( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p],i); } }

Not: Bu kod, MQL4'te yazıldığı için MetaTrader 5'te çalışmayacaktır. MetaTrader 4 istemci terminalinde yürütülmelidir.







4.2. Durum №1

Bu durumda MovingAverages.mqh kitaplık işlevlerini kullanarak 4 modelin hesaplanmasını gerçekleştirdik: №1(SMA), №2(EMA), №3(SMMA) и №4(LWMA).



Hesaplama tüm veri dizisinde gerçekleştirildi.

Model

Sonuç En iyi sonuç

MODE_SMA

0,0028

0,000140 (durum 6) MODE_EMA

0,00023

0,000121 (durum 6) MODE_SMMA

0,00027 0,000117 (durum 6) MODE_LWMA

0,0045 0,0029 (durum 2 ve 5)

#include <MovingAverages.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[],close[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); ArraySetAsSeries (close,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { CopyClose ( _Symbol ,M[m], 0 ,count,close); for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test1(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test1() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=SimpleMA(i,periodMA,close); } } void Test2() { buf[ 0 ]=close[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i<count;i++) { buf[i]=ExponentialMA(i,periodMA,buf[i- 1 ],close); } } void Test3() { buf[ 0 ]=close[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i<count;i++) { buf[i]=SmoothedMA(i,periodMA,buf[i- 1 ],close); } } void Test4() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=LinearWeightedMA(i,periodMA,close); } }

Not. Dizideki çeşitli veri türlerini kullanmayı planladık ancak kolaylık sağlamak için, yalnızca kapanış fiyatı verilerini içeren bir diziyi kullandık (bu, hesaplamaların performansını etkilemez).





4.3. Durum №2



Bu durumda iMA standart teknik göstergesini ve test №5'i kullandık.



Hesaplama tüm veri dizisinde gerçekleştirildi.



Model Sonuç En iyi sonuç MODE_SMA 0,0029 0,000140 (durum 6) MODE_EMA 0,0029 0,000121 (durum 6) MODE_SMMA 0,0029 0,000117 (durum 6) MODE_LWMA 0,0029 0,0029 (durum 2 ve 5)

ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; double MA[]; int MA_handle; int OnStart () { startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test5(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test5() { MA_handle= iMA ( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); while ( BarsCalculated (MA_handle)<count){} CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 ,count,MA); }





4.4. Durum №3



№3 durumunda, Standart kitaplık sınıflarının göstergeleriyle çalışan sınıflar kullanıldı.

Elementwise veri kopyalama özelliği kullanıldı. Hesaplama tüm veri dizisinde gerçekleştirildi.



Model Sonuç En iyi sonuç MODE_SMA 0,0998 0,000140 (durum 6) MODE_EMA 0,0997 0,000121 (durum 6) MODE_SMMA 0,0998 0,000117 (durum 6) MODE_LWMA 0,0998 0,0029 (durum 2 ve 5)

#include <Indicators\Trend.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; CiMA objMA; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test6(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test6() { objMA.Create( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); objMA.BuffSize(count); objMA.Refresh( 1 ); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=objMA.Main(i); } }

4.5. Durum №4



№4 durumunda, Standart kitaplık sınıflarının göstergeleriyle çalışan sınıflar kullanıldı.

Gösterge arabelleğinin dizisi bir bütün olarak kopyalandı. Hesaplama tüm veri dizisinde gerçekleştirildi.

Model Sonuç En iyi sonuç MODE_SMA 0,0996 0,000140 (durum 6) MODE_EMA 0,0996 0,000121 (durum 6) MODE_SMMA 0,0996 0,000117 (durum 6) MODE_LWMA 0,0996 0,0029 (durum 2, 5)

#include <Indicators\Trend.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; CiMA objMA; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test7(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test7() { objMA.Create( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); objMA.BuffSize(count); objMA.Refresh( 1 ); objMA.GetData( 0 ,count, 0 ,buf); }





4.6. Durum №5



№8 testi kullanıldı: Gösterge tanıtıcısı IndicatorCreate işlevi kullanılarak oluşturuldu.

Model Sonuç En iyi sonuç MODE_SMA 0,0030 0,000140 (durum 6) MODE_EMA 0,0029 0,000121 (durum 6) MODE_SMMA 0,0029 0,000117 (durum 6) MODE_LWMA 0,0029 0,0029 (durum 2 ve 5)

ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; double MA[]; int MA_handle; MqlParam params[]; int OnStart () { ArrayResize (params, 4 ); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test8(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test8() { params[ 0 ].type = TYPE_INT ; params[ 0 ].integer_value=periodMA; params[ 1 ].type = TYPE_INT ; params[ 1 ].integer_value= 0 ; params[ 2 ].type = TYPE_INT ; params[ 2 ].integer_value= MODE_SMA ; params[ 3 ].type = TYPE_INT ; params[ 3 ].integer_value=P[p]; MA_handle= IndicatorCreate ( NULL ,M[m], IND_MA , 4 ,params); while ( BarsCalculated (MA_handle)<count){} CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 ,count,MA); }





4.7. Durum №6



Hesaplama tüm veri dizisinde gerçekleştirildi.

Bu durumda MovingAverages.mqh kitaplık işlevlerini (MQL4'ten iMAOnArray gibi arabellek işlevleri) kullanarak 4 modelin hesaplanmasını gerçekleştirdik: №9(SMA), №10(EMA), №11(SMMA) и №12(LWMA).



Hesaplama tüm veri dizisinde gerçekleştirildi.

Model Sonuç En iyi sonuç MODE_SMA 0,000140 0,000140 (durum 6) MODE_EMA 0,000121 0,000121 (durum 6) MODE_SMMA 0,000117 0,000117 (durum 6) MODE_LWMA 0,00350 0,0029 (durum 2 ve 5)

#include <MovingAverages.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[],arr[]; double close[]; double time; int count= 10000 ,total; int startGTC,endGTC; int m,p; int OnStart () { CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 ,count,close); total= ArrayCopy (arr,close); if ( ArrayResize (buf,total)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (close,false); ArraySetAsSeries (arr,false); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { CopyClose ( _Symbol ,M[m], 0 ,count,close); total= ArrayCopy (arr,close); for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test9(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test9() { SimpleMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test10() { ExponentialMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test11() { SmoothedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test12() { LinearWeightedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); }

Not. Dizideki çeşitli veri türlerini kullanmayı planladık fakat kolaylık sağlamak için kapanış fiyatı verileriyle yalnızca bir dizi kullandık (bu, hesaplamaların performansını etkilemez).







5. Sonuçların Çıktısı



Sonuçların çıktısı ve hareketli ortalamaların kontrolü için PrintTest işlevini kullandım:



void PrintTest( const int position, const double &price[]) { Print ( "Total time [msec] " ,(endGTC-startGTC)); Print ( "Performance [sec] " ,time); Print (position, " - array element = " ,price[position]); }

Bu, şu şekilde çağrılabilir (çubuk pozisyonu ve veri dizisi, işlevin parametreleridir):



ArraySetAsSeries (buf,false); ArraySetAsSeries (close,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; ArraySetAsSeries (buf,true); ArraySetAsSeries (close,true); PrintTest( 0 ,buf); PrintTest( 0 ,close);

Dizi indekslemenin hesaplamalardan önce ve sonra farklı olduğunu unutmayın.



ÖNEMLİ. AsSeries bayrağı, hesaplamalar sırasında false olarak ayarlanır ve sonuçlar yazdırılırken true olarak ayarlanır.







6. Ek Araştırmalar



Başlangıç parametrelerinin hesaplama performansı üzerindeki etkisi ile ilgili soruyu yanıtlamak için bazı ek ölçümler yapılmıştır.

Hatırladığımız üzere, №6 durumu en iyi performansa sahiptir; bu nedenle onu kullanacağız.



Test parametreleri:



Mod

Zaman dilimi

Ortalama alma süresi

1

М1

144

2

М5

144 3

М15

144 4

М30

144 5

М1 21

6

М1 34

7

М1 55

8

М1 89

9

М1 233

10

М1 377

11

М1 610

12

М1 987



Tablo 3. Ek araştırmalar



Testlerin kaynak kodu:

void Test_SMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); SimpleMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_EMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); ExponentialMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_SMMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); SmoothedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_LWMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); LinearWeightedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); }

Ek testler için otomatik test programını kullanacağız; buna ait grafik kullanıcı arayüzü Şekil 7'de sunulmuştur.



Şekil 7. Otomatik test için otomatik test programı

Sonuçlar : (X ekseninin logaritmik bir zaman ölçeği vardır)



Şekil 8. Zaman dilimi parametresi (Y) ve Hareketli Ortalamalar hesaplama performansı (X)

Şekil 9. Dönem parametresi (Y) ve Hareketli Ortalamalar hesaplama performansı (X)



Ek araştırmaların sonuçlarının sonuçları :

Zaman dilimi parametresi önemli değildir; hesaplama performansını etkilemez (bkz. şek. 8). SMA, EMA ve SMMA modelleri için hareketli ortalamalar hesaplama performansı için dönem önemli bir parametre değildir. Ancak bunun aksine, LWMA modeli için hesaplamaları önemli ölçüde (0,00373 saniyeden 0,145 saniyeye) yavaşlatır (bkz. şek. 9).





Sonuç

Hareketli ortalamalar algoritmasının yanlış şekilde seçilmesi, programlarınızın hesaplama performansını düşürebilir.



