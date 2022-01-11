Calcolo delle caratteristiche integrali delle emissioni degli indicatori

Introduzione

Le emissioni degli indicatori rappresentano una direzione nuova e piuttosto promettente nello studio delle serie temporali. Si caratterizza per il fatto che l'analisi non è focalizzata sugli indicatori in quanto tali ma sulle loro emissioni nel futuro o nel passato in base alle quali possiamo effettivamente fare una previsione del contesto di mercato:

livelli di supporto e resistenza in futuro;

direzione del trend (movimento dei prezzi);

forza di movimento accumulata nel passato.

Il mio precedente articolo intitolato "Disegno delle emissioni dell'indicatore in MQL5" trattava dell'algoritmo di disegno delle emissioni e ne specificava le caratteristiche chiave. Lascia che ti rinfreschi la memoria:

L'emissione è un insieme di punti situati alle intersezioni di linee peculiari degli indicatori in esame.

I punti di emissione, a loro volta, presentano alcune peculiarità:

I punti di emissione dello stesso tipo tendono a raggrupparsi.

I cluster di punti densi possono attrarre o, al contrario, respingere il prezzo.

Galleria emissioni:





Fig. 1. Esempi di grafici di emissione degli indicatori. A sinistra: emissione dell'indicatore DCMV. A destra: emissione degli indicatori iMA e indicatori iEnvelopes.

Nell'illustrazione del calcolo delle caratteristiche integrali delle emissioni, prenderemo gli inviluppi di media mobile (Envelopes) e le medie mobili (Moving Average) stessi con i seguenti parametri di input:

input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 };

Quindi, cercheremo intersezioni di linee peculiari degli indicatori selezionati. Il numero di linee e le loro caratteristiche (periodi medi e deviazioni) sono scelti a caso. L'emissione può infatti essere tracciata utilizzando qualsiasi insieme di parametri per questi indicatori (purché si intersechino nello spazio).

Ora che abbiamo scelto gli indicatori, procediamo alla creazione di un Expert Advisor che fungerà da programma di base per l'analisi delle emissioni. Avremo bisogno di ottenere i dati calcolati dagli indicatori tecnici iMA e iEnvelopes. Propongo di utilizzare un metodo descritto nella Guida all'uso degli indicatori tecnici negli Expert Advisor.

Per tracciare le linee di cui dobbiamo trovare le intersezioni, abbiamo solo bisogno di impostare due punti per ciascuna delle linee. Pertanto, è sufficiente ottenere i valori dell'indicatore solo per due barre (es. corrente e precedente). Il prezzo sulla barra precedente è statico, mentre il prezzo sulla barra attuale è dinamico e quindi nuovi punti continuano a essere generati ad ogni nuovo tick. Ecco il codice:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 300 ); PointEmission pEmission; #define COLOR_UPPER C'51,255,255' #define COLOR_LOWER C'0,51,255' #define COLOR_MA C'255,51,255' color colorPoint[]={COLOR_UPPER,COLOR_LOWER,COLOR_MA}; CodeColor styleUpper={ 158 ,COLOR_UPPER,SMALL}; CodeColor styleLower={ 158 ,COLOR_LOWER,SMALL}; CodeColor styleMA={ 158 ,COLOR_MA,SMALL}; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "The iMA object[" ,MA[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "The iEnvelopes object[" ,ENV[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(UPPER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(LOWER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower); } } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iMA" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleMA); } } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 ); prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Emission © DC2008 Objects = " ,total); } }

Non mi soffermerò su ogni dettaglio di questo Expert Advisor. La cosa principale da notare qui è che per tracciare l'emissione, usiamo un'istanza di classe CEmission responsabile del calcolo e della visualizzazione dei punti di intersezione di due linee qualsiasi.

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #define BIG 7 #define SMALL 3 struct PointEmission { double x; double y; datetime t; bool real; }; struct CodeColor { long Code; color Color; int Width; }; class CEmission { private : int sec; int lim_Left; int lim_Right; public : PointEmission CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ); bool CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style); CEmission( int limitLeft, int limitRight); ~CEmission(); }; CEmission::CEmission( int limitLeft, int limitRight) { sec= PeriodSeconds (); lim_Left=limitLeft; lim_Right=limitRight; } CEmission::~CEmission() { } PointEmission CEmission::CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ) { PointEmission point={ NULL , NULL , NULL , false }; double y0y1=y0-y1; double y1yy1=y1-yy1; double yy0yy1=yy0-yy1; double del0=yy0yy1-y0y1; if ( MathAbs (del0)> 0 ) { point.x=y1yy1/del0; if (point.x<lim_Left || point.x>lim_Right) return (point); point.y=y1+y0y1*y1yy1/del0; if (point.y< 0 ) return (point); point.t=t0+( int )(point.x*sec); point.real= true ; return (point); } return (point); } bool CEmission::CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style) { if ( ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,style.Width); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (( uchar )style.Code)); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,point.y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,point.t); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,style.Color); return ( true ); } return ( false ); }

Va notato che i punti di emissione sono rappresentati mediante oggetti grafici come Testo. Prima di tutto, deriva dal fatto che le ancore degli oggetti dovrebbero essere allineate al centro del simbolo. In secondo luogo, è possibile variare le dimensioni dell'oggetto in un'ampia gamma. Queste proprietà puntuali offrono un grande potenziale per ottenere emissioni complesse.

Fig. 2. Emissione originale degli indicatori iMA e iEnvelopes

Caratteristiche Integrali delle Emissioni

Quindi, dopo aver posizionato l'Expert Advisor proposto sul grafico, abbiamo ottenuto molti punti in diversi colori (vedi Fig. 2):

Aqua - intersezioni di iMA e iEnvelopes, buffer UPPER_LINE.

buffer UPPER_LINE. Blu - intersezioni di iMA e iEnvelopes, buffer LOWER_LINE.

- intersezioni di iMA e iEnvelopes, buffer LOWER_LINE. Magenta - intersezioni di iMA e iMA.

Questo caos non può essere utilizzato nel trading automatico. Abbiamo bisogno di segnali, livelli e altre caratteristiche quantitative del mercato, mentre qui otteniamo solo immagini visive per la meditazione e la chiromanzia e nessun numero.

Le caratteristiche integrali delle emissioni servono a generalizzare i dati ottenuti come risultato delle emissioni degli indicatori.

La necessità di caratteristiche integrali delle emissioni è anche guidata dal fatto che offrono opportunità per ricerche di mercato utilizzando nuovi tipi di indicatori: canali integrali, linee, livelli, segnali, ecc. Per determinare i valori di emissione più tipici, inizieremo in piccolo e calcoleremo il prezzo medio per ogni tipo di punto per tracciare ulteriormente linee orizzontali attraverso di essi come mostrato di seguito:



Fig. 3. Linee orizzontali del prezzo medio per ogni tipo di punto

A tal fine, aggiungeremo alcuni blocchi di codice aggiuntivi al codice esistente. Alla sezione dati:

#define NUMBER_TYPES_POINT 3 double sum[NUMBER_TYPES_POINT],sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; datetime sum_time[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta };

Al modulo OnTick():

ArrayInitialize (n, 0 ); ArrayInitialize (sum, 0.0 ); ArrayInitialize (sum_time, 0.0 ); for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time>T[ 0 ]) { color obj_color=( color ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR ); double obj_price= ObjectGetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE ); for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) if (obj_color==colorPoint[i]) { n[i]++; sum[i]+=obj_price; sum_time[i]+=obj_time; } } } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); } }

Andiamo avanti. Calcoliamo ora il valore del tempo medio per ogni set di punti e segniamolo sulla riga corrispondente del prezzo medio (vedi Fig. 4). Abbiamo così ottenuto le prime caratteristiche quantitative di emissioni mai statiche, sempre in movimento nello spazio.

Il grafico mostra solo le loro posizioni momentanee. Dobbiamo in qualche modo mantenerli fissi nella storia per poterli studiare in seguito. Finora non è ancora chiaro come ciò possa essere fatto e dobbiamo dargli un'attenta considerazione... Nel frattempo, apporteremo ulteriori miglioramenti e visualizzeremo il numero di punti coinvolti nel calcolo accanto ai marker nel grafico. Questi sono una sorta di pesi delle caratteristiche ottenute che saranno utili anche in ulteriori analisi.

Fig. 4. Indicatori nei punti di intersezione del prezzo medio e del tempo medio

Tuttavia, per comodità dell'analisi, useremo i loro rapporti percentuali. Poiché i principali punti di emissione sono quelli risultanti dalle intersezioni degli indicatori iMA e iEnvelopes, considereremo la loro somma pari al 100%. Vediamo cosa abbiamo adesso:

Fig. 5. Rapporto percentuale per ogni tipo di punto di emissione

Se sommiamo i tre valori, daranno più del 100% in totale. Il valore di 34,4 visualizzato in magenta è proprietà dei punti di intersezione di iMA e iMA in un determinato momento, ovvero l'indicatore si è incrociato, ma con dati di input diversi. In questo caso si tratta di un valore di riferimento e si potrebbe pensare in seguito al modo in cui può essere utilizzato nell'analisi di mercato.

Tuttavia, un altro problema sorge quando otteniamo rapporti percentuali sul numero di punti: come possiamo fissare anche i valori percentuali delle caratteristiche di emissione nella storia, tanto più che anch'essi variano?!

Analisi grafica

Sebbene ora abbiamo le caratteristiche integrali delle emissioni, non siamo ancora abbastanza vicini all'analisi e allo sviluppo di una strategia commerciale basata sui dati ottenuti. Tuttavia, un lettore attento deve aver già individuato una soluzione a questo problema (vedi Fig. 1). La soluzione è la seguente: Propongo di disegnare curve integrali utilizzando spessori diversi che sarebbero proporzionali al rapporto percentuale dei principali punti di emissione.

La porzione corrente della curva verrà tracciata lungo la linea del prezzo medio tra la barra attuale e quella precedente, tenendo presente che queste coordinate sono di fatto prese dal futuro. È una sorta di principale canale integrale di emissioni di indicatori. So che suona davvero molto confuso... E devi pensare se dovresti continuare a leggere. Ma spero che questo diventi sempre più interessante man mano che procediamo.



Fig. 6. Canale integrale delle emissioni degli indicatori

Quindi sembra che abbiamo trovato un uso per l'emissione "iMA & iMA" (visualizzata in magenta nel grafico). E abbiamo ottenuto un nuovo indicatore: la media mobile integrata.

Ora torniamo al codice dell'Expert Advisor per vedere quali modifiche sono avvenute nel modulo OnTick():

ArrayInitialize (W, 10 ); W[ ArrayMaximum (n)]= 20 ; W[ ArrayMinimum (n)]= 3 ; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 17 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,sum_time[i]/n[i]); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 30 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )n[i]/( double )(n[ 0 ]+n[ 1 ])* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,sum_time[i]/n[i]); } }

Continuiamo la nostra analisi grafica. Ma manca qualcosa... Sembra che abbiamo perso un'altra importante caratteristica di emissione. Le curve integrali sono state tracciate solo sulla base dei prezzi medi. Tuttavia dobbiamo considerare la coordinata del tempo medio. Dai un'occhiata alla figura sottostante e presta particolare attenzione ai limiti del canale:

La linea dell'acqua è il limite superiore del canale.

La linea blu è il limite inferiore del canale.

Dobbiamo identificare l'indicatore più vicino nel tempo alla barra zero.





Fig. 7. Caratteristiche integrali costanti nel tempo. Sinistra: limite superiore iniziale del canale. A destra: limite inferiore iniziale del canale.

Questo problema può essere risolto come segue: aggiungiamo la linea del prezzo (PRICE_MEDIAN) al grafico dei prezzi e facciamo cambiare colore alla linea a seconda del colore del marker (acqua o blu) che è più vicino all'ultima barra (vedi Fig. 7). Inoltre, inseriamo il seguente blocco di codice nel codice esistente:

if (n[ ArrayMinimum (n)]> 0 ) { datetime d[ 2 ]; for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { d[j]=sum_time[j]/n[j]; } int i= ArrayMinimum (d); name= "Price.line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 8 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,HL(H[ 1 ],L[ 1 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,HL(H[ 0 ],L[ 0 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine1[i]); }

Ora preparati per il passaggio successivo. E se provassimo a tracciare le emissioni in base alle caratteristiche integrali delle emissioni originali, tipo delle emissioni di secondo ordine? Dopotutto, anche quelle linee si intersecano tra loro e dovrebbero, di conseguenza, avere punti di emissione. Vediamo cosa può venirne fuori. Migliora il blocco di codice precedente aggiungendo le seguenti righe di codice:

pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 0 ],sum[ 0 ]/n[ 0 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/up" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper2); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 1 ],sum[ 1 ]/n[ 1 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/dn" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower2); }

E inserisci le seguenti righe nella sezione dati:

#define COLOR_2_UPPER C'102,255,255' #define COLOR_2_LOWER C'51,102,255' CodeColor styleUpper2={ 178 ,COLOR_2_UPPER,BIG}; CodeColor styleLower2={ 178 ,COLOR_2_LOWER,BIG};

Puoi controllare i risultati nella figura sottostante. Possiamo vedere nuovi punti che per ora non suggeriscono nulla.

Fig. 8. Emissioni di linee integrali

Le caratteristiche integrali possono ovviamente essere calcolate anche per nuovi punti (vedi Fig. 9) con le loro emissioni riportate nel grafico e così via fino a quando non diventa irrealizzabile!

Fig. 9. Caratteristiche integrali delle emissioni

Quindi abbiamo tracciato tutto ciò di cui avevamo bisogno e ottenuto le caratteristiche integrali delle emissioni. Possiamo ora procedere alla loro analisi e allo sviluppo di una strategia di trading. Ma sembra ancora impossibile! Cosa ci sta bloccando adesso?

Serie temporale delle emissioni

L'analisi grafica ci consente di studiare le caratteristiche integrali delle emissioni, ma è troppo dispendiosa in termini di risorse. Se proviamo a eseguire il codice proposto nella modalità visiva del tester di strategia, la velocità del test scenderà presto a zero! Ciò è dovuto al gran numero di oggetti grafici nel grafico.

Quindi si vorrebbe naturalmente sbarazzarsi di tutta quell'abbondanza di punti e lasciare solo le curve integrali. Per risolvere questo problema, utilizzeremo array speciali (buffer).

Le serie temporali delle emissioni sono array appositamente organizzati in cui vengono accumulate le informazioni sulle emissioni.

Differiscono dalle serie temporali standard in quanto i dati che contengono non sono sequenziati in base all'ora, anche se l'ora è il campo chiave.

Fig. 10. Serie temporale delle caratteristiche di emissione

Questi array sono disposti in modo tale che i nuovi elementi vengano memorizzati in celle vuote o in celle piene di vecchi valori. A questo scopo utilizzeremo la classe CTimeEmission. Ecco come è implementato nel codice:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <Emission.mqh> #define ARRMAX 64 #define ARRDELTA 8 struct pIntegral { double y; datetime t; int n; }; class CTimeEmission { private : pIntegral time_series_Emission[]; int size_ts; datetime t[ 1 ]; public : void Write(PointEmission &point); pIntegral Read(); CTimeEmission(); ~CTimeEmission(); }; CTimeEmission::CTimeEmission() { ArrayResize (time_series_Emission,ARRMAX,ARRMAX); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int i=size_ts- 1 ; i>= 0 ; i--) time_series_Emission[i].t= 0 ; } CTimeEmission::~CTimeEmission() { } void CTimeEmission:: Write (PointEmission &point) { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t<t[ 0 ]) { if (k>size_ts-ARRDELTA) { int narr= ArrayResize (time_series_Emission,size_ts+ARRMAX,ARRMAX); for ( int l=size_ts- 1 ;l<narr;l++) time_series_Emission[l].t= 0 ; } time_series_Emission[k].y=point.y; time_series_Emission[k].t=point.t; time_series_Emission[k].n= 1 ; return ; } if (time_series_Emission[k].t==point.t) { time_series_Emission[k].y=(time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n+point.y)/(time_series_Emission[k].n+ 1 ); time_series_Emission[k].n++; return ; } } } pIntegral CTimeEmission:: Read () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); pIntegral property_Emission={ 0.0 , 0 , 0 }; size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t>=t[ 0 ]) { property_Emission.y+=time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n; property_Emission.t+=(time_series_Emission[k].t-t[ 0 ])*time_series_Emission[k].n; property_Emission.n+=time_series_Emission[k].n; } } if (property_Emission.n> 0 ) { property_Emission.y=property_Emission.y/property_Emission.n; property_Emission.t=property_Emission.t/property_Emission.n+t[ 0 ]; } return (property_Emission); }

Qui possiamo vedere l'implementazione di due metodi di classe: scrivere i punti di emissione in serie temporali e leggere i valori delle caratteristiche integrali delle emissioni.

Calcolo parsimonioso delle caratteristiche integrali

Ora che abbiamo le serie temporali delle emissioni, possiamo iniziare a creare un algoritmo parsimonioso per il calcolo delle caratteristiche integrali per sviluppare ulteriormente una strategia di trading. Aggiorniamo l'Expert Advisor originale:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> #include <TimeEmission.mqh> #define NUMBER_TYPES_POINT 3 int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 200 ); PointEmission pEmission; CTimeEmission tsMA[NUMBER_TYPES_POINT]; pIntegral integral[NUMBER_TYPES_POINT]; #define DEL 500 double sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta }; int fontPoint[]={ 30 , 30 , 30 }; int fontMarker[]={ 16 , 16 , 16 }; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); ArrayInitialize (sumprev, 0.0 ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "The iMA object[" ,MA[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "The iEnvelopes object[" ,ENV[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 0 ].Write(pEmission); pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 1 ].Write(pEmission); } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 2 ].Write(pEmission); } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) sumprev[i]=integral[i].y; for ( int obj= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TREND ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]-DEL* PeriodSeconds ()) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Emission © DC2008 Graphical objects = " , ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )); } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) integral[i]=tsMA[i].Read(); ArrayInitialize (W, 5 ); if (integral[ 0 ].n>integral[ 1 ].n) { W[ 0 ]= 20 ; W[ 1 ]= 10 ; } else { W[ 0 ]= 10 ; W[ 1 ]= 20 ; } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontMarker[i]); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,integral[i].t); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } if (integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n> 0 ) { name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontPoint[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )integral[i].n/( double )(integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n)* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,integral[i].t); } } }

Il codice si è accorciato, mentre la velocità di calcolo è aumentata. Ora puoi testare e ottimizzare i tuoi robot di trading senza visualizzazione!

Uso delle caratteristiche integrali nel trading

Le caratteristiche integrali possono essere utilizzate come generatore di segnali per:

svolta del canale,

intersezione tra loro o il prezzo,

cambiare direzione.

Ad esempio, la figura seguente mostra come le caratteristiche integrali delle emissioni possono essere ipoteticamente utilizzate alle intersezioni con il prezzo. I segnali di vendita vengono generati quando il prezzo viene incrociato al rialzo dalla curva blu e i segnali di acquisto vengono generati all'incrocio al ribasso del prezzo con la curva aqua.







Fig. 11. Segnali di scambio agli incroci delle caratteristiche integrali delle emissioni

Conclusione