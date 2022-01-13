Calcul des caractéristiques intégrales des émissions d’indicateurs
Introduction
Les émissions d’indicateurs représentent une direction nouvelle et très prometteuse dans l’étude des séries chronologiques. Il se caractérise par le fait que l’analyse n’est pas axée sur les indicateurs en tant que tels, mais sur leurs émissions dans le futur ou le passé sur la base desquelles nous pouvons réellement faire une prévision de l’environnement du marché:
- les niveaux de soutien et de résistance à l’avenir ;
- la direction de la tendance (mouvement des prix) ;
- la force de mouvement accumulée au cours du passé.
Mon article précédent intitulé "Drawing Indicator's Emissions in MQL5" traitait de l’algorithme de dessin des émissions et précisait ses principales caractéristiques. Permettez-moi de vous rappeler :
L’émission est un ensemble de points situés aux intersections de lignes propres aux indicateurs considérés.
Les points d’émission, à leur tour, présentent certaines particularités :
- Les points d’émission du même type ont tendance à se regrouper.
- Les grappes de points denses peuvent attirer ou, au contraire, repousser le prix.
Galerie d’émissions :
Fig. 1. Exemples de diagrammes d'émission d'indicateurs. A gauche : émission de l’indicateur DCMV. A droite: émission des indicateurs iMA et iEnvelopes..
Pour illustrer le calcul des caractéristiques intégrales des émissions, nous prendrons les enveloppes de moyennes mobiles (Envelopes) et les moyennes mobiles (Moving Average) elles-mêmes avec les paramètres d’entrée suivants :
//--- external variable for storing averaging period of the iEnvelopes indicator input int ma_period=140; // averaging period of the iEnvelopes indicator //--- array for storing deviations of the iEnvelopes indicator double ENV[]={0.01,0.0165,0.0273,0.0452,0.0747,01234,0.204,0.3373,0.5576,0.9217,1.5237}; //--- array for storing iMA indicator periods int MA[]={4,7,11,19,31,51,85};
Nous allons donc rechercher des intersections de lignes propres aux indicateurs sélectionnés. Le nombre de lignes et leurs caractéristiques (périodes de moyenne et écarts) sont choisis au hasard. Les émissions peuvent en effet être tracées à l’aide de n’importe quel ensemble de paramètres pour ces indicateurs (tant qu’ils se croisent dans l’espace).
Maintenant que nous avons choisi les indicateurs, procédons à la création d’un Expert Advisor qui va servir de programme de base pour l’analyse des émissions. Nous devrons obtenir les données calculées à partir des indicateurs techniques iMA et iEnvelopes. Je propose d’utiliser une méthode décrite dans le Guide d’utilisation des indicateurs techniques dans Les Expert Advisors.
Pour tracer les lignes dont nous devons trouver les intersections, il suffit de définir deux points pour chacune des lignes. Ainsi, il suffit d’obtenir des valeurs d’indicateur pour deux barres (par exemple, la actuelle et la précédente) uniquement. Le prix sur la barre précédente est statique, tandis que le prix sur la barre actuelle est dynamique et donc de nouveaux points continuent d’être générés à chaque nouveau tick. Voici le code :
//+------------------------------------------------------------------+ //| emission_of_MA_envelope.mq5 | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" //--- #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> //--- external variable for storing averaging period of the iEnvelopes indicator input int ma_period=140; // averaging period of the iEnvelopes indicator //--- array for storing deviations of the iEnvelopes indicator double ENV[]={0.01,0.0165,0.0273,0.0452,0.0747,01234,0.204,0.3373,0.5576,0.9217,1.5237}; //--- array for storing the iMA indicator periods int MA[]={4,7,11,19,31,51,85}; //--- array for storing pointers to the iMA and iEnvelopes indicators int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; //--- market data datetime T[],prevTimeBar=0; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/2 //--- class instances CEmission EnvMa(0,300); PointEmission pEmission; //--- drawing styles for points of emission #define COLOR_UPPER C'51,255,255' #define COLOR_LOWER C'0,51,255' #define COLOR_MA C'255,51,255' color colorPoint[]={COLOR_UPPER,COLOR_LOWER,COLOR_MA}; CodeColor styleUpper={158,COLOR_UPPER,SMALL}; CodeColor styleLower={158,COLOR_LOWER,SMALL}; CodeColor styleMA={158,COLOR_MA,SMALL}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ArraySetAsSeries(T,true); ArraySetAsSeries(H,true); ArraySetAsSeries(L,true); //--- int size=ArraySize(MA); ArrayResize(handle_MA,size); //--- create a pointer to the object - the iMA indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_MA[i]=iMA(NULL,0,MA[i],0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_MA[i]<0) { Print("The iMA object[",MA[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //--- size=ArraySize(ENV); ArrayResize(handle_Envelopes,size); //--- create a pointer to the object - the iEnvelopes indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]=iEnvelopes(NULL,0,ma_period,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,ENV[i]); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_Envelopes[i]<0) { Print("The iEnvelopes object[",ENV[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- market data CopyTime(NULL,0,0,2,T); CopyHigh(NULL,0,0,2,H); CopyLow(NULL,0,0,2,L); //--- fill the declared arrays with current values from all indicator buffers string name; uint GTC=GetTickCount(); //---- indicator buffers double ibMA[],ibMA1[]; // arrays for the iMA indicator double ibEnvelopesUpper[]; // array for the iEnvelopes indicator (UPPER_LINE) double ibEnvelopesLower[]; // array for the iEnvelopes indicator (LOWER_LINE) for(int i=ArraySize(handle_MA)-1; i>=0; i--) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i],0,0,2,true,ibMA)) return; //--- for(int j=ArraySize(handle_Envelopes)-1; j>=0; j--) { if(!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j],0,2,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower,true)) return; //--- find the intersection point of the iEnvelopes(UPPER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[1],ibEnvelopesUpper[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="iEnvelopes(UPPER_LINE)"+(string)j+"=iMA"+(string)i+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper); } //--- find the intersection point of the iEnvelopes(LOWER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[1],ibEnvelopesLower[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="iEnvelopes(LOWER_LINE)"+(string)j+"=iMA"+(string)i+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower); } } //--- for(int j=ArraySize(handle_MA)-1; j>=0; j--) { if(i!=j) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j],0,0,2,true,ibMA1)) return; //--- find the intersection point of the iMA and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[1],ibMA1[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="iMA"+(string)j+"=iMA"+(string)i+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleMA); } } } } //--- deletion of the graphical objects of emission not to stuff the chart if(T[0]>prevTimeBar) // delete once per bar { int total=ObjectsTotal(0,0,-1); prevTimeBar=T[0]; for(int obj=total-1;obj>=0;obj--) { string obj_name=ObjectName(0,obj,0,OBJ_TEXT); datetime obj_time=(datetime)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_TIME); if(obj_time<T[0]) ObjectDelete(0,obj_name); } Comment("Emission © DC2008 Objects = ",total); } //--- }
Je ne vais pas m’attarder sur tous les détails de cet Expert Advisor. La principale chose à noter ici est que pour tracer l’émission, nous utilisons une instance de classe CEmission responsable du calcul et de l’affichage des points d’intersection de deux lignes quelconques.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Emission.mqh | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #define BIG 7 // point size #define SMALL 3 // point size //+------------------------------------------------------------------+ //| pMABB structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct PointEmission { double x; // X-coordinate of the time point double y; // Y-coordinate of the price point datetime t; // t-coordinate of the point's time bool real; // whether the point exists }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CodeColor structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct CodeColor { long Code; // point symbol code color Color; // point color int Width; // point size }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Base class for emissions | //+------------------------------------------------------------------+ class CEmission { private: int sec; int lim_Left; // limiting range of visibility in bars int lim_Right; // limiting range of visibility in bars public: PointEmission CalcPoint(double y1, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [1] double y0, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [0] double yy1, // Y-coordinate of straight line 2 on bar [1] double yy0, // Y-coordinate of straight line 2 on bar [0] datetime t0 // t-coordinate of the current bar Time[0] ); bool CreatePoint(string name, // point name PointEmission &point, // coordinates of the point CodeColor &style); // point drawing style CEmission(int limitLeft,int limitRight); ~CEmission(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CEmission::CEmission(int limitLeft,int limitRight) { sec=PeriodSeconds(); lim_Left=limitLeft; lim_Right=limitRight; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CEmission::~CEmission() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| The CalcPoint method of the CEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ PointEmission CEmission::CalcPoint(double y1, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [1] double y0, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [0] double yy1,// Y-coordinate of straight line 2 on bar [1] double yy0,// Y-coordinate of straight line 2 on bar [0] datetime t0 // t-coordinate of the current bar Time[0] ) { PointEmission point={NULL,NULL,NULL,false}; double y0y1=y0-y1; double y1yy1=y1-yy1; double yy0yy1=yy0-yy1; double del0=yy0yy1-y0y1; if(MathAbs(del0)>0) { point.x=y1yy1/del0; if(point.x<lim_Left || point.x>lim_Right) return(point); point.y=y1+y0y1*y1yy1/del0; if(point.y<0) return(point); point.t=t0+(int)(point.x*sec); point.real=true; return(point); } return(point); } //+------------------------------------------------------------------+ //| The CreatePoint method of the CEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEmission::CreatePoint(string name, // point name PointEmission &point, // coordinates of the point CodeColor &style) // point drawing style { if(ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0)) { ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,style.Width); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,CharToString((uchar)style.Code)); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,point.y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,point.t); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,style.Color); return(true); } return(false); }
Il convient de noter que les points d’émission sont représentés au moyen d’objets graphiques tels que Text. Tout d’abord, cela vient du fait que les ancres d’objet doivent être alignées sur le centre du symbole. Deuxièmement, vous pouvez faire varier la taille de l’objet sur une large plage. Ces propriétés ponctuelles offrent un grand potentiel pour obtenir des émissions complexes.
Fig. 2. Émission initiale des indicateurs iMA et iEnvelopes
Caractéristiques intégrales des émissions
Ainsi, après avoir placé l’Expert Advisor proposé sur le graphique, nous avons obtenu beaucoup de points de différentes couleurs (voir Fig. 2) :
- Aqua - les intersections d’iMA et d’iEnvelopes, UPPER_LINE tampon.
- Bleu - les intersections d’iMA et d’iEnvelopes, LOWER_LINE tampon.
- Magenta - les intersections de iMA et iMA.
Ce chaos ne peut pas être utilisé dans le trading automatisé. Nous avons besoin de signaux, de niveaux et d’autres caractéristiques quantitatives du marché, alors qu’ici nous n’obtenons que des images visuelles pour la méditation et la chiromancie et aucun chiffre.
Les caractéristiques intégrales des émissions servent à généraliser les données obtenues à la suite des émissions d’indicateurs.
La nécessité de caractéristiques intégrales des émissions est également motivée par le fait qu’elles offrent des opportunités d’études de marché utilisant de nouveaux types d’indicateurs: canaux intégraux, lignes, niveaux, signaux, etc. Pour déterminer les valeurs d’émission les plus typiques, nous allons commencer petit et calculer le prix moyen pour chaque type de point afin de tracer davantage des lignes horizontales à travers eux comme indiqué ci-dessous :
Fig. 3. Lignes horizontales du prix moyen pour chaque type de point
À cette fin, nous ajouterons quelques blocs de code supplémentaires au code existant. Vers la section des données :
//--- arrays for calculation and display of integral characteristics of emissions #define NUMBER_TYPES_POINT 3 double sum[NUMBER_TYPES_POINT],sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; datetime sum_time[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={clrAqua,clrBlue,clrMagenta};
Vers le module OnTick() :
//--- calculation of integral characteristics of emissions ArrayInitialize(n,0); ArrayInitialize(sum,0.0); ArrayInitialize(sum_time,0.0); for(int obj=total-1;obj>=0;obj--) { string obj_name=ObjectName(0,obj,0,OBJ_TEXT); datetime obj_time=(datetime)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_TIME); if(obj_time>T[0]) { color obj_color=(color)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_COLOR); double obj_price=ObjectGetDouble(0,obj_name,OBJPROP_PRICE); for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) if(obj_color==colorPoint[i]) { n[i]++; sum[i]+=obj_price; sum_time[i]+=obj_time; } } } //--- displaying integral characteristics of emissions for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) { if(n[i]>0) { name="H.line."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,sum[i]/n[i]); } }
Nous passons à autre chose. Calculons maintenant la valeur de temps moyenne pour chaque ensemble de points et marquons-la sur la ligne correspondante du prix moyen (voir Fig. 4). Ainsi, nous avons obtenu les premières caractéristiques quantitatives d’émissions qui ne sont jamais statiques, toujours en mouvement dans l’espace.
Le graphique ne montre que leurs positions momentanées. Nous devons en quelque sorte les garder fixes dans l’histoire pour pouvoir les étudier par la suite. Jusqu’à présent, on ne sait toujours pas comment cela peut être fait et nous devons l’examiner attentivement... En attendant, nous allons encore améliorer et afficher le nombre de points impliqués dans le calcul à côté des marqueurs dans le graphique. Ce sont des sortes de poids des caractéristiques obtenues qui seront également utiles pour une analyse plus approfondie.
Fig. 4. Marqueurs aux points d’intersection du prix moyen et du temps moyen
Cependant, pour faciliter l’analyse, nous utiliserons leurs ratios en pourcentage. Étant donné que les principaux points d’émission sont ceux résultant des intersections des indicateurs iMA et iEnvelopes, nous considérerons que leur somme est de 100%. Voyons ce que nous avons maintenant:
Fig. 5. Ratio en pourcentage pour chaque type de points d’émission
Si nous additionnons les trois valeurs, elles donneront plus de 100% au total. La valeur de 34,4 affichée en magenta est la propriété des points d’intersection de l’iMA et l’iMA à un certain moment, c’est-à-dire que l’indicateur s’est croisé, mais avec des données d’entrée différentes. Dans ce cas, il s’agit d’une valeur de référence et nous pourrions réfléchir plus tard à la façon dont elle peut être utilisée dans l’analyse de marché.
Cependant, un autre problème se pose lorsque nous obtenons des rapports en pourcentage du nombre de points: comment pouvons-nous également fixer des valeurs en pourcentage des caractéristiques d’émission dans l’histoire, d’autant plus qu’elles varient également ?!
Analyse graphique
Bien que nous ayons maintenant les caractéristiques intégrales des émissions, nous ne sommes pas encore assez proches de l’analyse et du développement d’une stratégie d’échange basée sur les données obtenues. Cependant, un lecteur attentif doit avoir déjà repéré une solution à ce problème (voir Fig. 1). La solution est la suivante : Je propose de dessiner des courbes intégrales en utilisant différentes épaisseurs qui seraient proportionnelles au rapport en pourcentage des principaux points d’émission.
La partie actuelle de la courbe sera tracée le long de la ligne de prix moyenne entre la barre actuelle et la barre précédente, en gardant à l’esprit que ces coordonnées sont en fait tirées du futur. C’est une sorte de canal intégral d’émissions d’indicateurs. Je sais que cela semble très déroutant en effet... Et vous devez vous demander si vous devriez lire la suite. Mais j’espère que cela deviendra de plus en plus intéressant au fur et à mesure que nous avancerons.
Fig. 6. Canal intégral des émissions d’indicateurs
Nous semblons donc avoir trouvé une certaine utilisation pour l’émission "iMA & iMA" (affichée en magenta dans le graphique). Et nous avons obtenu un nouvel indicateur - la moyenne mobile intégrée.
Nous revenons maintenant au code de l’Expert Advisor pour voir quels changements ont eu lieu dans le module OnTick() :
//--- displaying integral characteristics of emissions ArrayInitialize(W,10); W[ArrayMaximum(n)]=20; W[ArrayMinimum(n)]=3; for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) { if(n[i]>0) { //--- horizontal lines of mean prices name="H.line."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,sum[i]/n[i]); //--- markers name="P."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,17); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,CharToString(163)); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,sum[i]/n[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,sum_time[i]/n[i]); //--- integral curves name="T"+(string)i+".line"+(string)T[1]; ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,W[i]); if(sumprev[i]>0) { ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,sumprev[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,T[1]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]); } //--- numerical values of integral characteristics name="Text"+(string)i+".control"; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,30); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); string str=DoubleToString((double)n[i]/(double)(n[0]+n[1])*100,1); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,sum_time[i]/n[i]); } }
Poursuivons notre analyse graphique. Mais il manque quelque chose... Il semble que nous ayons manqué une autre caractéristique d’émission importante. Les courbes intégrales ont été tracées uniquement en fonction des prix moyens. Pourtant, nous devons tenir compte de la coordonnée du temps moyen. Jetez un coup d’œil à la figure ci-dessous et portez une attention particulière aux limites de canaux :
- La ligne aqua est la limite supérieure du canal.
- La ligne bleue est la limite inférieure du canal.
Nous devons identifier le marqueur qui était plus proche dans le temps de la barre zéro.
Fig. 7. Caractéristiques intégrales menant dans le temps. Gauche: limite supérieure principale du canal. Droite: limite inférieure principale du canal.
Ce problème peut être résolu comme suit: nous ajoutons la ligne de prix (PRICE_MEDIAN) au tableau des prix et faisons en sorte que la ligne change de couleur en fonction de la couleur du marqueur (aqua ou bleu) qui est plus proche de la dernière barre (voir Fig. 7). En outre, nous insérons le bloc de code suivant dans le code existant :
//--- if(n[ArrayMinimum(n)]>0) { datetime d[2]; for(int j=0;j<2;j++) { d[j]=sum_time[j]/n[j]; } int i=ArrayMinimum(d); name="Price.line"+(string)T[1]; ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,8); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,HL(H[1],L[1])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,T[1]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,HL(H[0],L[0])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine1[i]); } //---
Maintenant, préparez-vous pour la prochaine étape. Que se passe-t-il si nous essayons de tracer les émissions en fonction des caractéristiques intégrales des émissions d’origine, quelque chose comme des émissions de second ordre ? Après tout, ces lignes se croisent également et devraient, par conséquent, avoir des points d’émission. Voyons ce qu’il peut en découler. Améliorez le bloc de code précédent en ajoutant les lignes de code suivantes :
//--- emissions of integral characteristics of the original emissions pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[0],sum[0]/n[0],sumprev[2],sum[2]/n[2],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="test/up"+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper2); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[1],sum[1]/n[1],sumprev[2],sum[2]/n[2],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="test/dn"+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower2); }
Et insérez les lignes suivantes dans la section de données :
#define COLOR_2_UPPER C'102,255,255' #define COLOR_2_LOWER C'51,102,255' CodeColor styleUpper2={178,COLOR_2_UPPER,BIG}; CodeColor styleLower2={178,COLOR_2_LOWER,BIG};
Vous pouvez vérifier les résultats dans la figure ci-dessous. Nous pouvons voir de nouveaux points qui ne suggèrent rien jusqu’à présent.
Fig. 8. Émissions des lignes intégrales
Les caractéristiques intégrales peuvent évidemment également être calculées pour de nouveaux points (voir Fig. 9) avec leurs émissions tracées dans le graphique et ainsi de suite jusqu’à ce que cela devienne irréalisable!
Fig. 9. Caractéristiques intégrales des émissions
Nous avons donc tracé tout ce dont nous avions besoin et obtenu les caractéristiques intégrales des émissions. Nous pouvons maintenant procéder à leur analyse et à l’élaboration d’une stratégie de trading. Mais cela semble encore impossible ! Qu’est-ce qui nous bloque maintenant ?
Série chronologique des émissions
L’analyse graphique nous permet d’étudier les caractéristiques intégrales des émissions, mais elle est trop gourmande en ressources. Si nous essayons d’exécuter le code proposé dans le mode visuel du testeur de stratégie, la vitesse de test tombera bientôt à zéro ! Cela est dû au grand nombre d’objets graphiques dans le graphique.
On voudrait donc naturellement se débarrasser de toute cette abondance de points et ne laisser que les courbes intégrales. Pour résoudre ce problème, nous utiliserons des tableaux spéciaux (tampons).
Les séries chronologiques d’émissions sont des tableaux spécialement disposés où des informations sur les émissions sont accumulées.
Ils diffèrent des séries chronologiques standard en ce que les données qu’ils contiennent ne sont pas séquencées par le temps, même si le temps est le champ clé.
Fig. 10. Série chronologique des caractéristiques des émissions
Ces tableaux sont disposés de manière à ce que les nouveaux éléments soient stockés dans des cellules vides ou dans des cellules remplies d’anciennes valeurs. À cette fin, nous utiliserons la classe CTimeEmission. Voici comment il est implémenté dans le code :
//+------------------------------------------------------------------+ //| TimeEmission.mqh | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" //--- #include <Emission.mqh> #define ARRMAX 64 #define ARRDELTA 8 //+------------------------------------------------------------------+ //| pIntegral structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct pIntegral { double y; // Y-coordinate of the price point (mean price of the points with the same time) datetime t; // t-coordinate of the point's time int n; // n-number of points with the same time }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Base class for time series of emissions | //+------------------------------------------------------------------+ class CTimeEmission { private: pIntegral time_series_Emission[]; // time series of emission int size_ts; // number of elements in time series datetime t[1]; public: //--- method of writing new elements to time series of emission void Write(PointEmission &point); //--- method of reading integral characteristics of emissions pIntegral Read(); CTimeEmission(); ~CTimeEmission(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CTimeEmission::CTimeEmission() { ArrayResize(time_series_Emission,ARRMAX,ARRMAX); size_ts=ArraySize(time_series_Emission); for(int i=size_ts-1; i>=0; i--) time_series_Emission[i].t=0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CTimeEmission::~CTimeEmission() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| The Write method of the CTimeEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ void CTimeEmission::Write(PointEmission &point) { CopyTime(NULL,0,0,1,t); size_ts=ArraySize(time_series_Emission); for(int k=0;k<size_ts;k++) { if(time_series_Emission[k].t<t[0]) // find the first empty cell { if(k>size_ts-ARRDELTA) { // increase the array size, if necessary int narr=ArrayResize(time_series_Emission,size_ts+ARRMAX,ARRMAX); for(int l=size_ts-1;l<narr;l++) time_series_Emission[l].t=0; } time_series_Emission[k].y=point.y; time_series_Emission[k].t=point.t; time_series_Emission[k].n=1; return; } if(time_series_Emission[k].t==point.t) // find the first similar cell { time_series_Emission[k].y=(time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n+point.y)/(time_series_Emission[k].n+1); time_series_Emission[k].n++; return; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| The Read method of the CTimeEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ pIntegral CTimeEmission::Read() { CopyTime(NULL,0,0,1,t); pIntegral property_Emission={0.0,0,0}; size_ts=ArraySize(time_series_Emission); for(int k=0;k<size_ts;k++) { if(time_series_Emission[k].t>=t[0]) { property_Emission.y+=time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n; property_Emission.t+=(time_series_Emission[k].t-t[0])*time_series_Emission[k].n; property_Emission.n+=time_series_Emission[k].n; } } if(property_Emission.n>0) { property_Emission.y=property_Emission.y/property_Emission.n; property_Emission.t=property_Emission.t/property_Emission.n+t[0]; } return(property_Emission); }
Ici, nous pouvons voir la mise en œuvre de deux méthodes de classe: écrire des points d’émission dans des séries chronologiques et lire des valeurs de caractéristiques intégrales des émissions.
Calcul parcimonieux des caractéristiques intégrales
Maintenant que nous avons la série chronologique des émissions, nous pouvons commencer à créer un algorithme parcimonieux pour le calcul des caractéristiques intégrales afin de développer davantage une stratégie de trading. Mettons à jour l’Expert Advisor d’origine :
//+------------------------------------------------------------------+ //| emission_of_MA_envelope_ts.mq5 | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" //--- #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> #include <TimeEmission.mqh> //--- number of point types #define NUMBER_TYPES_POINT 3 //--- array for storing the iMA indicator periods int MA[]={4,7,11,19,31,51,85}; //--- external variable for storing averaging period of the iEnvelopes indicator input int ma_period=140; // averaging period of the iEnvelopes indicator //--- array for storing deviations of the iEnvelopes indicator double ENV[]={0.01,0.0165,0.0273,0.0452,0.0747,01234,0.204,0.3373,0.5576,0.9217,1.5237}; //--- array for storing pointers to the iMA indicator int handle_MA[]; //--- array for storing pointers to the iEnvelopes indicator int handle_Envelopes[]; //--- market data datetime T[],prevTimeBar=0; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/2 //--- class instances CEmission EnvMa(0,200); PointEmission pEmission; CTimeEmission tsMA[NUMBER_TYPES_POINT]; pIntegral integral[NUMBER_TYPES_POINT]; //--- drawing styles for points of emission #define DEL 500 //--- arrays for calculation and display of integral characteristics of emissions double sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={clrAqua,clrBlue,clrMagenta}; int fontPoint[]={30,30,30}; int fontMarker[]={16,16,16}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ArraySetAsSeries(T,true); ArraySetAsSeries(H,true); ArraySetAsSeries(L,true); ArrayInitialize(sumprev,0.0); //--- int size=ArraySize(MA); ArrayResize(handle_MA,size); //--- create a pointer to the object - the iMA indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_MA[i]=iMA(NULL,0,MA[i],0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_MA[i]<0) { Print("The iMA object[",MA[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //+------------------------------------------------------------------+ size=ArraySize(ENV); ArrayResize(handle_Envelopes,size); //--- create a pointer to the object - the iEnvelopes indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]=iEnvelopes(NULL,0,ma_period,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,ENV[i]); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_Envelopes[i]<0) { Print("The iEnvelopes object[",ENV[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- market data CopyTime(NULL,0,0,2,T); CopyHigh(NULL,0,0,2,H); CopyLow(NULL,0,0,2,L); //--- fill the declared arrays with current values from all indicator buffers string name; uint GTC=GetTickCount(); //---- indicator buffers double ibMA[],ibMA1[]; // arrays for the iMA indicator double ibEnvelopesUpper[]; // array for the iEnvelopes indicator (UPPER_LINE) double ibEnvelopesLower[]; // array for the iEnvelopes indicator (LOWER_LINE) for(int i=ArraySize(handle_MA)-1; i>=0; i--) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i],0,0,2,true,ibMA)) return; //--- for(int j=ArraySize(handle_Envelopes)-1; j>=0; j--) { if(!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j],0,2,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower,true)) return; //--- find the intersection point of the iEnvelopes(UPPER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[1],ibEnvelopesUpper[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, add it to the time series of emission tsMA[0].Write(pEmission); //--- find the intersection point of the iEnvelopes(LOWER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[1],ibEnvelopesLower[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, add it to the time series of emission tsMA[1].Write(pEmission); } //--- for(int j=ArraySize(handle_MA)-1; j>=0; j--) { if(i!=j) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j],0,0,2,true,ibMA1)) return; //--- find the intersection point of the iMA and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[1],ibMA1[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, add it to the time series of emission tsMA[2].Write(pEmission); } } } //--- deletion of the graphical objects of emission not to stuff the chart if(T[0]>prevTimeBar) { prevTimeBar=T[0]; //--- for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) sumprev[i]=integral[i].y; //--- for(int obj=ObjectsTotal(0,0,-1)-1;obj>=0;obj--) { string obj_name=ObjectName(0,obj,0,OBJ_TREND); datetime obj_time=(datetime)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_TIME); if(obj_time<T[0]-DEL*PeriodSeconds()) ObjectDelete(0,obj_name); } Comment("Emission © DC2008 Graphical objects = ",ObjectsTotal(0,0,-1)); } //--- calculation of integral characteristics of emission for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) integral[i]=tsMA[i].Read(); //--- displaying integral characteristics of emission ArrayInitialize(W,5); if(integral[0].n>integral[1].n) { W[0]=20; W[1]=10; } else { W[0]=10; W[1]=20; } for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) { //--- horizontal lines of mean prices name="H.line."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,integral[i].y); //--- markers name="P."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontMarker[i]); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,CharToString(163)); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,integral[i].y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,integral[i].t); //--- integral curves name="T"+(string)i+".line"+(string)T[1]; ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,W[i]); if(sumprev[i]>0) { ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,sumprev[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,T[1]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,integral[i].y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]); } //--- numerical values of integral characteristics if(integral[0].n+integral[1].n>0) { name="Text"+(string)i+".control"; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontPoint[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); string str=DoubleToString((double)integral[i].n/(double)(integral[0].n+integral[1].n)*100,1); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,integral[i].y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,integral[i].t); } } }
Le code est devenu plus court, tandis que la vitesse de calcule a augmenté. Vous pouvez maintenant tester et optimiser vos robots de trading sans visualisation !
Utilisation des caractéristiques intégrales dans le trading
Les caractéristiques intégrales peuvent être utilisées comme générateur de signaux pour :
- le percée du canal,
- l'intersection entre eux ou le prix,
- le changement de direction.
Fig. 11. Échange de signaux aux intersections des caractéristiques intégrales des émissions
Conclusion
- Le calcul des caractéristiques intégrales des émissions d’indicateurs fournit de nouveaux outils et méthodes d’analyse du marché (séries chronologiques).
- En utilisant des séries chronologiques, nous avons réussi à augmenter la vitesse de calcul des caractéristiques intégrales.
- Et cela nous a ouvert la possibilité de développer des stratégies d’échange automatisées qui utilisent les émissions.
