Bulanık Mantık Kullanarak Gösterge Oluşturmanın Basit Örneği

Giriş

Finansal piyasaların analizi için çeşitli yöntemlerin kullanılması, son yıllarda yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor. Ben de katkıda bulunmak ve birkaç düzine kod satırı yazarak iyi bir göstergenin nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Ayrıca, size bulanık mantığın temellerini kısaca açıklayacağım.



Bu konuya ilgi duyan ve daha derinlemesine araştırmak isteyen herkes aşağıdaki eserleri okuyabilir:







1. Fuzzy Logic Basics

"...biraz daha...", "...çok hızlı...", "...neredeyse hiçbir şey..." gibi basit ifadelerin anlamlarını bilgisayarlarımıza nasıl açıklayabiliriz? Aslında, bu, bulanık küme teorisi öğelerini veya daha doğrusu "üyelik işlevleri" olarak adlandırılanları kullanarak oldukça mümkündür. А. Leonenkov'un kitabından bir örnek verelim:



"Sıcak kahve" ifadesinin üyelik işlevini tanımlayalım: Kahve sıcaklığı 0 ila 100 santigrat derece aralığında kabul edilmelidir; zira 0 derecenin altındaki sıcaklıklarda buza dönüşürken, 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda buharlaşacaktır. 20 derecelik bir sıcaklığa sahip bir fincan kahvenin sıcak olarak adlandırılamayacağı oldukça açıktır; yani "sıcak" kategorisindeki üyelik işlevi 0'a eşit iken, 70 derecelik bir sıcaklığa sahip bir fincan kahve ise kesinlikle "sıcak" kategorisine aittir ve bu nedenle, bu durumda işlev değeri 1'e eşittir.



Bu iki sınır değer arasındakisıcaklık değerlerine gelince; durum o kadar da kesin değil. Bazıları 55 derece sıcaklıktaki bir fincan kahveyi "sıcak" olarak değerlendirirken, diğerleri "çok sıcak olmadığını" söyleyebilir. "Bulanıklık" budur.



Yine de üyelik işlevinin yaklaşık görünümünü hayal edebiliriz: "Tekdüze artan":





Yukarıdaki şekil "parçalı doğrusal" üyelik işlevini göstermektedir.



Dolayısıyla, işlev aşağıdaki analitik ifade ile tanımlanabilir:





Göstergemiz için bu tür işlevleri kullanacağız.





2. Üyelik İşlevi

Şu veya bu şekilde, herhangi bir teknik göstergenin görevi, mevcut piyasa durumunun (düz, yükseliş trendi, düşüş trendi) belirlenmesi ve ayrıca piyasaya giriş/çıkış sinyallerinin oluşturulmasıdır. Bu, üyelik işlevlerinin yardımıyla nasıl yapılabilir? Yeterince kolay.



Her şeyden önce, sınır koşullarını tanımlamamız gerekir. Şu sınır koşullarını alalım: «%100 yükseliş trendi» için, tipik fiyata (H+L+C)/3 göre 2. döneme sahip EMA'nın 8, 0,08, SMA, Açılış, parametrelerine sahip Zarflar üst sınırı ile geçişi olacakken, «%100 düşüş trendi» için Zarflar alt sınırı ile aynı EMA'nın geçişi olacaktır. Bu koşullar arasında yer alan her şey düz kabul edilecektir. 32, 0,15, SMA, Close parametrelerine sahip bir zarf daha ekleyelim.



Sonuç olarak, iki özdeş üyelik işlevi elde edeceğiz. Sırasıyla her iki işlev de 1'e eşit olduğunda al sinyali etkinleşecek, her iki işlev de -1'e eşit olduğunda sat sinyali etkinleşecektir. -1 ile 1 aralığında grafikler oluşturmak uygun olduğu için ortaya çıkan grafik iki işlevin aritmetik ortalaması F(x)= (f1(x)+f2(x))/2 olarak elde edilecektir.

Bu, grafikte şu şekilde görünür:





Bu durumda üyelik işlevi aşağıdaki grafiksel gösterime sahip olacaktır:





Analitik olarak şu şekilde yazılabilir:

,



Burada a ve b sırasıyla üst ve alt zarf çizgileridir, х ise EMA(2)'nin bir değeridir.

Tanımlanan işlev ile artık gösterge kodunu yazmaya geçebiliriz.





3. Program Kodunu Oluşturma

Öncelikli olarak, neyi ve nasıl çizeceğimizi belirlemeliyiz.



Üyelik işlevi hesaplama sonuçları, sırasıyla kırmızı ve mavi çizgi olarak görüntülenecektir.



Aritmetik ortalama, sıfır çizgisinden bir histogram olarak görüntülenecek ve ortaya çıkan işlev değerine bağlı olarak beş renkten birinde boyanacaktır:

Bunun için DRAW_COLOR_HISTOGRAM çizim stili kullanılacaktır.

Değerleri 1 veya -1'e eşit olan histogram çubuklarının üzerine al/çık sinyalleri olarak mavi ve kırmızı dikdörtgenler çizelim.

Şimdi MetaEditor'u çalıştırma ve başlama zamanı. Yeni->Özel Gösterge->Sonraki... "Parametreler" alanını doldurun:





Arabellekleri oluşturun:





"Bitir" düğmesine tıkladıktan sonra bir kaynak kodu alıyoruz ve bunu geliştirmeye başlıyoruz.

İlk olarak, arabellek sayısını tanımlayalım. Bunlardan yedi tanesi Sihirbaz tarafından zaten oluşturulmuştur (5'i veri için, 2'si renk için). Bu 5 tane daha gerekli.

#property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum 1.4 #property indicator_buffers 12

input string txt1= "----------" ; input int Period_Fast= 8 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Fast= 0.08 ; input string txt2= "----------" ; input int Period_Slow= 32 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Slow= 0.15 ; input string txt3= "----------" ; input int Period_Signal= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL ; input string txt4= "----------" ;

Giriş parametrelerini düzenleyelim:

Bildirilen değişkeni takip eden açıklamalar çok kullanışlıdır. Açıklamaların metni, gösterge parametreleri penceresine eklenir.

Liste oluşturma olanağı da çok kullanışlıdır:





Gösterge tanıtıcıları ve arabellekler için değişkenleri ayırma:

int Envelopes_Fast; int Envelopes_Slow; int MA_Signal; double Env_Fast_Up[]; double Env_Fast_Dn[]; double Env_Slow_Up[]; double Env_Slow_Dn[]; double Mov_Sign[];

Şimdi, OnInit() işlevine gidin.

İşe biraz güzellik katalım: Gösterge adını belirtin ve fazladan ondalık sıfırları kaldırın:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); string name; StringConcatenate (name, "FLE ( " , Period_Fast, " , " , Dev_Fast, " | " , Period_Slow, " , " , Dev_Slow, " | " , Period_Signal, " )" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,name);

ve eksik arabellekleri ekleyin:

SetIndexBuffer ( 7 ,Env_Fast_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Env_Fast_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Env_Slow_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Env_Slow_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Mov_Sign, INDICATOR_CALCULATIONS );

INDICATOR_HESAPLAMALAR parametresi, arabellek verilerinin yalnızca ara hesaplamalar için gerekli olduğu anlamına gelir. Bu, grafikte gösterilmeyecektir.

Renk arabelleklerini içeren göstergelerin nasıl bildirildiğine dikkat edin:

SetIndexBuffer ( 4 ,SignalBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,SignalBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,SignalColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Tanıtıcıları doldurma:

Envelopes_Fast = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Fast, 0 ,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Slow, 0 ,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA ( NULL , 0 ,Period_Signal, 0 ,Method_Signal,Price_Signal);

OnInit() işlevi ile yapılan tüm işler tamamlandı.



Şimdi üyelik işlevi değerini hesaplayacak işlevi oluşturalım:

double Fuzzy( double x, double a, double c) { double F; if (a<x) F= 1 ; else if (x<=a && x>=c) F=( 1 - 2 *(a-x)/(a-c)); else if (x<c) F=- 1 ; return (F); }

Hazırlıklar tamamlandı. Değişkenler ve arabellekler bildirildi, tanıtıcılar atandı.



Şimdi OnCalculate() temel işlevine geçme zamanı.



İlk önce, gerekli göstergelerin değerlerini ara belleklere yazalım. CopyBuffer() işlevini kullanın:

CopyBuffer (Envelopes_Fast, UPPER_LINE , 0 , rates_total, Env_Fast_Up); CopyBuffer (Envelopes_Fast, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer (Envelopes_Slow, UPPER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer (Envelopes_Slow, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer (MA_Signal, 0 , 0 ,rates_total,Mov_Sign);

Buraya hesaplama optimizasyonu için kodu eklemeliyiz (yalnızca son çubuğu yeniden hesaplama işlemi gerçekleştirilir):

int start; if (prev_calculated== 0 ) { start = Period_Slow; } else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { }

Çok fazla kod kalmadı.

double x = Mov_Sign[i]; double a1 = Env_Fast_Up[i]; double b1 = Env_Fast_Dn[i]; Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); double a2 = Env_Slow_Up[i]; double b2 = Env_Slow_Dn[i]; Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);

X, a, b parametrelerini ayarlama, üyelik işlevi değerini hesaplama işlemini gerçekleştirme ve uygun arabelleğe yazma:

İki gösterge çizgisi oluşturuldu.



Şimdi ortaya çıkan değeri hesaplayalım.

ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/ 2 ;

Daha sonra histogram çubuklarını uygun renklerle boyamalıyız: Elimizde beş renk olduğu için ResultColors[i] 0 ila 4 arasında herhangi bir değer alabilir.



Genel olarak, olası renk sayısı 64'tür. Dolayısıyla, bu, kişinin yaratıcı yeteneklerini uygulaması için mükemmel bir fırsat.

for ( int ColorIndex= 0 ;ColorIndex<= 4 ;ColorIndex++) { if ( MathAbs (ResultBuffer[i])> 0.2 *ColorIndex && MathAbs (ResultBuffer[i])<= 0.2 *(ColorIndex+ 1 )) { ResultColors[i] = ColorIndex; break ; } }

O zaman, sinyal dikdörtgenlerini çizmeliyiz. DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 çizim stilini kullanacağız.

Bu, bir histogram çubuğu içeren iki veri arabelleğine ve aralarında oluşturulmuş bir renk arabelleğine sahiptir.



Veri arabelleği değerleri her zaman aynı olacaktır: Sırasıyla al sinyali için 1,1 ve 1,3, sat sinyali için -1,1 ve -1,3.



EMPTY_VALUE, sinyalin olmadığı anlamına gelecektir.

if (ResultBuffer[i]== 1 ) { SignalBuffer1[i]= 1.1 ; SignalBuffer2[i]= 1.3 ; SignalColors[i]= 1 ; } else if (ResultBuffer[i]==- 1 ) { SignalBuffer1[i]=- 1.1 ; SignalBuffer2[i]=- 1.3 ; SignalColors[i]= 0 ; } else { SignalBuffer1[i]= EMPTY_VALUE ; SignalBuffer2[i]= EMPTY_VALUE ; SignalColors[i]= EMPTY_VALUE ; }

"Derle" seçeneğine tıklayın ve işte!









Sonuç

Başka ne eklenebilir? Bu makalede bulanık mantığa en temel yaklaşıma değindim.



Burada çeşitli denemeler için yeterince alan var. Örneğin, aşağıdaki işlevi kullanabiliriz:





Bunun için analitik ifadeyi yazmanızın ve uygun koşulları bulmanızın zor olmayacağını düşünüyorum.



İyi şanslar!