calcul de moyenne des Séries de Prix pour les Calculs Intermédiaires Sans Utiliser de Tampons Supplémentaires

Dans mon article "Les Principes du Calcul Économique des Indicateurs", j'ai conduit des tests raisonnablement concluants qui prouvent le fait que chaque appel d'un indicateur personnalisé ou technique dans un code n'est pas le moyen le plus optimal d'effectuer des calculs intermédiaires dans un indicateur élaboré.

La vitesse d'exécution finale peut sembler beaucoup plus faible, comparée à ce que nous aurions si nous placions le code des calculs intermédiaires directement dans notre indicateur.

Ce genre d'approche pour écrire un code serait très attrayant, s'il était assez simple. En fait, cela semble être une importante complication d'un code avec la description de tampons supplémentaires utilisés pour stocker des résultats intermédiaires de calcul.

Malgré la variété des calculs intermédiaires, ceux qui sont le plus nécessaires sont différents des algorithmes de moyennage. Dans la plupart des cas, pour eux, nous pouvons utiliser des fonctions personnalisées simples et universelles qui simplifient considérablement la tâche d'écriture d'un tel code. Le processus de création de ces fonctions et de leur fonctionnement seront décrits dans cet article.





1. L'Idée Générale des Fonctions de calcul de moyenne qui Fonctionnent avec une Barre



L'approche classique du calcul de moyenne sur une barre actuelle consiste en un tampon d'indicateur intermédiaire, que nous remplissons avec les informations requises, puis sélectionnons une plage de valeurs précédentes, qui est égale à la période de calcul de moyenne, et calculons la valeur moyenne.

La procédure de traitement de cette sélection se présente comme suit :

SmoothVar(bar) = Function(Var(bar - (n-1)), Var(bar - (n-2)), ......... Var(bar))

Où :

SmoothVar(bar) — paramètre moyenné ;

bar — numéro d'une barre pour laquelle le calcul est effectué ;

Var(bar - (n-1)) — paramètres moyens avec un décalage sur (n-1) barres ;

n — nombre de barres pour la calcul de moyenne.



Une telle approche de calcul de moyenne, dans notre cas, conduit à l'apparition de deux cycles de calcul. Dans le premier cycle, les données sont calculées et mises dans un tampon intermédiaire. Au deuxième cycle, le calcul de la moyenne à l'aide d'un autre cycle de recherche supplémentaire de cellules du tampon indicateur est effectué sur la base de la formule suggérée ci-dessus. Ce calcul semblera beaucoup plus facile si nous accumulons la sélection de données intermédiaires au sein de la fonction elle-même. Dans ce cas, la fonction de calcul de moyenne ressemblera à ceci :

SmoothVar(bar) = Function(Var(bar), bar)

Une nouvelle valeur Var(barre) est écrite dans la sélection de valeurs à l'intérieur de la fonction sur une barre actuelle, et les valeurs de Var(bar - n) qui deviennent inutiles sont supprimées de la sélection. Avec cette approche, un code de calcul de moyenne semble assez trivial et ne nécessite pas de tampons d'indicateurs supplémentaires. À l'intérieur de la fonction, le tableau stocke la quantité exacte de données nécessaires au calcul d'une barre, et non l'intégralité des données de l'historique.

Dans ce cas, il n'y a également qu'un seul cycle de calcul des données. A noter que pour appeler cette fonction de calcul de moyenne sur une barre courante, il faut d'abord l'appeler sur toutes les barres précédentes !





2. La Calcul de Moyenne Classique comme exemple de mise en œuvre d'une fonction qui opère avec une barre

De telles fonctions de calcul de moyenne doivent comporter des variables qui ne doivent pas perdre leurs valeurs entre les appels de ces fonctions. De plus, le calcul de moyenne de type unique avec différents paramètres peut être utilisé plusieurs fois dans un code ; par conséquent, pour éviter un conflit d'utilisation des ressources de mémoire partagée, nous devons implémenter ces fonctions en tant que classes ; et c'est ce que j'ai fait.

Les algorithmes de moyennage classique sont décrits dans la classe CMoving_Average :

class CMoving_Average : public CMovSeriesTools { public : double MASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, ENUM_MA_METHOD MA_Method, double series, uint bar, bool set ); double SMASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); double EMASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, double Length, double series, uint bar, bool set ); double SMMASeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); double LWMASeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); protected : double m_SeriesArray[]; int m_Size_, m_count, m_weight; double m_Moving, m_MOVING, m_Pr; double m_sum, m_SUM, m_lsum, m_LSUM; };

Cette classe est dérivée de la classe de base CMovSeriesTools qui comporte des fonctions-méthodes protégées et supplémentaires et une vérification de l'exactitude de la période des moyennes mobiles.

La classe de base comporte un code universel supplémentaire qui est utilisé dans toutes les classes que je suggère, et il ne sert à rien de le copier plusieurs fois dans les classes dérivées. Dans les tâches appliquées d'utilisation du calcul de moyenne, les membres de classe protégés ne sont pas utilisés sous une forme explicite, suspendons donc leur vue d'ensemble pour le moment.

La classe CMoving_Average se compose de cinq fonctions de calcul de moyenne de type unique, dont les noms parlent d'elles-mêmes, et elles n'ont pas besoin d'être décrites en détail.

La première fonction MASeries() est une collection intégrale de quatre autres fonctions qui permettent de sélectionner un algorithme de calcul de moyenne à l'aide du paramètre MA_Method. Le code des algorithmes de calcul de moyenne sont optimisés pour des performances maximales, et c'est la raison pour laquelle les principaux paramètres de fonctions (Longueur, série, barre) sont complétés par des paramètres supplémentaires begin, prev_calculated, rates_total et set, dont le but est absolument identique aux variables indicatrices au même nom.



Le paramètre « set » définit le drapeau d'indexation des éléments d'une série de prix « série »dans les fonctions de calcul de la calcul de moyenne pour être le même que les tableaux de variables.

Nous devons considérer que toutes les fonctions de calcul de calcul de moyenne de cette classe ont le paramètre Longueur fixe et qu'il ne peut pas être modifié lorsque le code du programme est en cours d'exécution ! La fonction EMASeries() de la classe CMoving_Average a ce paramètre de type double !

Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec la classe CMoving_Average, nous pouvons commencer à l'utiliser dans les indicateurs. Pour ce faire, à l'aide de la directive #include ajoutez le contenu du fichier MASeries_Cls.mqh sur le périmètre global au code de l'indicateur que vous élaborez::

#include <MASeries_Cls.mqh>

Ensuite, vous devez déterminer le nombre nécessaire de procédures d calcul de moyenne dans le code indicateur, puis dans la partie OnCalculate() (avant les opérateurs de boucle et les accolades) déclarer les variables statiques de la classe CMoving_Average en fonction du nombre requis de procédures de moyennage. Il doit y avoir une variable distincte de la classe et une cellule distincte dans le tableau de la classe pour chaque procédure de calcul de calcul de moyenne.

static CMoving_Average MA1, MA2, MA3, MA4;

Les variables de la classe dans la fonction OnCalculate() sont déclarées comme statiques, car leurs valeurs doivent être conservées entre les appels de cette fonction. Maintenant, nous pouvons commencer à travailler avec le calcul de moyenne elle-même. À titre d'exemple, je vais montrer quatre procédures consécutives de calcul de moyenne des séries de prix - SMA/EMA/SMMA/LWMA (l'indicateur MAx4.mq5) :



for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { ma1_ = MA1.MASeries(start1, prev_calculated, rates_total, Length1, MODE_SMA, price[bar], bar, false ); ma2_ = MA2.MASeries(start2, prev_calculated, rates_total, Length2, MODE_EMA, ma1_, bar, false ); ma3_ = MA3.MASeries(start3, prev_calculated, rates_total, Length3, MODE_SMMA, ma2_, bar, false ); ma4_ = MA4.MASeries(start4, prev_calculated, rates_total, Length4, MODE_LWMA, ma3_, bar, false ); MAx4[bar] = ma4_ + dPriceShift; }

Le résultat de chaque calcul précédent de moyenne (à l'exception du dernier) est utilisé dans l'algorithme de calcul de moyenne suivant, et le résultat final est transmis au tampon indicateur.

Je pense que la partie la plus cruciale de ce code est une initialisation préliminaire très prudente des variables d'index qui indiquent le début de barres fiables. Dans cette situation, il ressemblera à ce qui suit :

start1 = 0 + begin; start2 = Length1 + begin; start3 = Length1 + begin; start4 = Length1 + Length3 + begin;

Notez que dans cette situation, l'algorithme de calcul de moyenne LWMA est le dernier et il n'affecte rien ; mais si ce n'était pas le dernier, alors le décalage de début d'information fiable serait égal à Longueur4+1, pas à Longueur4 !

Je souhaite ajouter, si le code précédent n'indique pas clairement à partir de quel numéro les informations fiables commencent, prenez un plus grand nombre, puis diminuez-le expérimentalement si nécessaire.





3. Comparaison de l'indicateur créé à l'aide de classes avec ses analogues utilisant des indicateurs techniques et personnalisés



Il serait très intéressant de comparer les performances de l'indicateur créé MAx4.mq5 avec son analogue identique (iMAx4.mq5) qui utilise l'indicateur technique iMA().

Eh bien, dès que nous aurons décidé de faire le test, il sera raisonnable de tester un autre indicateur (MAx3x1.mq5) similaire à MAx4.mq5, mais ayant le premier calcul de moyenne effectué en utilisant l'appel de l'indicateur technique iMA() et le trois autres utilisant la classe CMoving_Average. Et dès que l'ensemble standard d'indicateurs du terminal client comprend l'indicateur Custom Moving Average.mq5, j'ai créé un autre indicateur analogue sur ses bases à des fins de test (cMAx4.mq5).

Pour l'analyse à venir que j'ai préparée pour le test Expert Advisors : MAx4_Test.mq5, iMAx4_Test.mq5, MAx3x1_Test.mq5 et cMAx4_Test.mq5 respectivement. Les conditions de réalisation de ces tests ont été décrites en détail dans l'article " Les Principes de Calcul Économique des Indicateurs" Dans cet article, je ne vais pas décrire les détails du test, mais je vais montrer les résultats finaux de l'exécution des quatre Expert Advisor dans le testeur de stratégie au cours des 12 derniers mois sur EURUSD Н4 avec modélisation de chaque coche et la valeur des paramètres d'entrée « période » de tous les EA égale à 500.

Les pires résultats de nos tests sont affichés par l'indicateur qui appelle des indicateurs personnalisés ; par conséquent, cette variante d'écriture d'un code ne peut être recommandée qu'aux paresseux ! Bien sûr, un autre "leader" arrivant en dernier mais basé sur des appels d'indicateurs techniques présente de bien meilleurs résultats, cependant, ils sont trop loin d'un idéal.

Le vrai leader des tests est l'indicateur élaboré à l'aide de classes !

L'hybride qui utilise des classes et des indicateurs techniques a pris la deuxième place, mais cela n'arrive pas toujours ; si le moment du test d'un indicateur est crucial, alors il vaut mieux vérifier personnellement ces variantes pour chaque situation.

Présentation des classes de calcul de calcul de moyenne mises en œuvre

№ Algorithme Nom de classe Nom de fichier Décalage du début des barres fiables

Après avoir appliqué un algorithme Possibilité de dynamique

Modification de la longueur du paramètre 1 calcul de moyenne classique CMoving_Average MASeries_Cls.mqh Longueur/0/Longueur/Longueur + 1 (SMA/EMA/SMMA/LWMA) Aucun 2 Déviation Standard CStdDeviation StdDevSeries_Cls.mqh Longueur Aucun 3 Lissage JMA CJJMA JJMASeries_Cls.mqh 30 Oui 4 Lissage T3 CT3 T3Series_Cls.mqh 0 Oui 5 Lissage Ultra-linéaire CJurX JurXSeries_Cls.mqh 0 Oui 6 Lissage de Tushar Chande CCMO CMOSeries_Cls.mqh Longueur Aucun 7 Lissage de Kaufman CAMA AMASeries_Cls.mqh Longueur Aucun 8 calcul de moyenne parabolique CParMA ParMASeries_Cls.mqh Longueur Aucun 9 Vitesse de Modification CMomentum MomSeries_Cls.mqh Longueur Aucun 10 Vitesse de Modification Normalisée CnMomentum nMomSeries_Cls.mqh Longueur Aucun 11 Taux de Modification CROC ROCSeries_Cls.mqh Longueur Aucun

La classe CMoving_Average décrite précédemment comprend cinq algorithmes de calcul moyenne.

La classe CCMO comporte des algorithmes de calcul moyenne et d'oscillateur.

Les autres classes comprennent des algorithmes simples de calcul de moyenne L'idéologie d'utilisation de l'une des classes suggérées est absolument la même que la procédure d'utilisation de la classe CMoving_Average décrite ci-dessus. Le code de tous les algorithmes de calcul de moyenne (sauf celui parabolique) est optimisé pour une vitesse d'exécution maximale. Le code de calcul de moyenne parabolique n'a pas été optimisé, en raison de la complexité de ce processus. Les trois derniers algorithmes ne représentent pas un calcul de moyenne. Je les ai ajoutés en raison de leur grande popularité et de leur compatibilité avec les travaux d'analystes techniques populaires.

Pour une meilleure compréhension des informations, il est préférable de représenter les algorithmes de calcul de moyenne dans des fichiers .mqh séparés ; et pour une utilisation pratique, la meilleure variante est de les avoir dans un seul fichier.

Pour une utilisation dans les indicateurs, toutes les classes suggérées sont compressées dans le seul fichier SmoothAlgorithms.mqh. En plus de cela, le fichier est complété par les fonctions du fichier iPriceSeries.mqh. Seule la fonction PriceSeries() est utilisée dans les exemples de cet article :

double PriceSeries ( uint applied_price, uint bar, const double & Open [], const double & Low [], const double & High [], const double & Close[] )

Cette fonction est destinée à travailler avec des indicateurs basés sur l'utilisation du deuxième type d'appel de la fonction OnCalculate().

L'idée principale de la création de cette fonction est d'étendre l'ensemble des suites de durée de prix de l'énumération ENUM_APPLIED_PRICE avec des variantes personnalisées. La fonction renvoie la valeur d'une suites de durée de prix par son nombre qui varie de 1 à 11.





4. Exemples Pratiques d’Implémentation d'un Code de Programme à l'aide des Classes de Calcul de Moyenne

S'il suffit de montrer un autre exemple d'utilisation des autres classes, pour s’assurer que tout se fait de la même manière qu'avec le calcul quadruple de moyenne. Je vais montrer une variante d'implémentation de la fonction OnCalculate() dans un analogue de l'indicateur CCI en utilisant les classes CJJMA et CJurX (JCCX.mq5)

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < 0 ) return ( 0 ); double price_, jma, up_cci, dn_cci, up_jccx, dn_jccx, jccx; int first, bar; if (prev_calculated == 0 ) first = 0 ; else first = prev_calculated - 1 ; static CJurX Jur1, Jur2; static CJJMA JMA; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { price_ = PriceSeries(IPC, bar, open, low, high, close); jma = JMA.JJMASeries( 0 , prev_calculated, rates_total, 0 , JMAPhase, JMALength, price_, bar, false); up_cci = price_ - jma; dn_cci = MathAbs (up_cci); up_jccx = Jur1.JurXSeries( 30 , prev_calculated, rates_total, 0 , JurXLength, up_cci, bar, false); dn_jccx = Jur2.JurXSeries( 30 , prev_calculated, rates_total, 0 , JurXLength, dn_cci, bar, false); if (dn_jccx == 0 ) jccx = EMPTY_VALUE ; else { jccx = up_jccx / dn_jccx; if (jccx > + 1 )jccx = + 1 ; if (jccx < - 1 )jccx = - 1 ; } JCCX[bar] = jccx; } return (rates_total); }

Mais cette fois j'ai ajouté les classes appropriées d'un autre fichier sur la portée globale dans le code de l'indicateur :

#include <SmoothAlgorithms.mqh>

Maintenant, je veux attirer votre attention sur autre chose. Le problème est qu'un grand nombre d'indicateurs peuvent être représentés sous forme de fonctions d'une barre, ce qui savent travailler en utilisant des classes.

Par exemple, il serait intéressant de dessiner la chaîne Bollinger sur la base de la moyenne mobile Vidya de Tushar Chande. Dans ce cas, deux classes CCMO et CStdDeviation sont utilisées. En utilisant la première classe, nous obtenons la valeur de la moyenne mobile VIDYA ; et en utilisant la seconde, nous calculons la valeur de l'écart type de la série de prix pour la moyenne mobile.

Après cela, nous utilisons cet écart pour le calcul des limites supérieure et inférieure du canal :

#include <SmoothAlgorithms.mqh> class CVidyaBands { public : double VidyaBandsSeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int CMO_period, double EMA_period, ENUM_MA_METHOD MA_Method, int BBLength, double deviation, double series, uint bar, bool set , double & DnMovSeries, double & MovSeries, double & UpMovSeries ) { MovSeries = m_VIDYA.VIDYASeries(begin, prev_calculated, rates_total, CMO_period, EMA_period, series, bar, set ); double StdDev = m_STD.StdDevSeries(begin+CMO_period+ 1 , prev_calculated, rates_total, BBLength, deviation, series, MovSeries, bar, set ); DnMovSeries = MovSeries - StdDev; UpMovSeries = MovSeries + StdDev; return (StdDev); } protected : CCMO m_VIDYA; CStdDeviation m_STD; };

Donc, nous avons une classe simple et petite!

Les trois derniers paramètres d'entrée de la fonction VidyaBandsSeries() transmettent les valeurs nécessaires du canal via un lien.

Je voudrais noter que dans ce cas, vous ne pouvez pas déclarer les variables de classes dans la fonction VidyaBandsSeries() et les rendre statiques, car les variables statiques dans les classes indiquent autre chose. C'est pourquoi cette déclaration doit être faite sur la portée globale de la classe :

protected : CCMO m_VIDYA; CStdDeviation m_STD;

Dans un canal de Bollinger normal, la période de calcul de moyenne mobile et la période de calcul de moyenne du canal lui-même sont toujours égales.

Dans cette classe, j'ai séparé ces paramètres pour vous donner plus de liberté (EMA_period et BBLength). L'indicateur lui-même (VidyaBBands.mq5) réalisé sur la base de cette classe est si simple à utiliser la classe CVidyaBands dont nous n'avons pas besoin d'analyser son code dans l'article.

Ces classes de fonctions indicatrices doivent être placées dans un fichier mqh séparé. J'ai placé ces fonctions dans le fichier IndicatorsAlgorithms.mqh.





5. Comparer les performances d'un indicateur qui utilise des classes avec un autre qui n'en utilise pas



Tout d'abord, je souhaite savoir comment l'utilisation de classes lors de l'écriture du code d'un indicateur diminue ses performances ?



Pour cela, le code de l'indicateur JJMA.mq5 a été écrit sans utiliser les classes (JMA.mq5), puis il a été testé dans les mêmes conditions que lors du test précédent. Les résultats finaux des tests n'affichent pas une grande différence:

Bien sûr, il y a des frais supplémentaires pour l'utilisation des cours, mais ils ne sont pas importants par rapport aux avantages qu'ils offrent.





6. Avantages de l'utilisation des classes de calcul de calcul de moyenne

Un avantage de l'utilisation de ces algorithmes, qui est vraiment convaincant, est que le remplacement des appels d'indicateurs techniques et personnalisés conduit à une forte augmentation des performances du code élaboré et décrit ci-dessus.

Un autre avantage pratique de ces classes est la grande commodité de leur utilisation. Par exemple, tout ce qui est décrit dans le livre populaire de William Blau « Momentum, Direction and Divergence » apparaît comme un véritable terrain d'expérimentation pour ce type d'approche de rédaction d'indicateurs. Le code des indicateurs sort au maximum compressé, compréhensible et souvent constitué d'un seul cycle de recalcul des barres.

Vous pouvez facilement élaborer n'importe quel indicateur - classique ou technique, en utilisant les méthodes alternatives de calcul de moyenne. Une assez grande variété d'algorithmes de calcul de calcul de moyenne offre de larges possibilités pour créer des systèmes commerciaux non traditionnels, souvent avec une détection précoce des tendances et un plus petit nombre de faux déclenchements.





7. Quelques recommandations sur l'utilisation des algorithmes de calcul de calcul de moyenne dans un code d'indicateur spécifique

Un rapide coup d'œil à n'importe quel indicateur développé à l'aide des différents algorithmes de calcul de calcul de moyenne décrits ici est suffisant pour comprendre à quel point ces algorithmes sont différents.

Par conséquent, il serait raisonnable de supposer que tous les algorithmes suggérés ne sont pas également bons dans toutes les situations. Bien qu'il soit difficile de déterminer une limite stricte d'utilisation de l'un ou l'autre algorithme, il est possible de vous fournir quelques recommandations générales sur leur utilisation.

Par exemple, les algorithmes de Tushar Chande et Kaufman sont destinés à déterminer des situations de tendance et ne conviennent pas à un lissage supplémentaire à des fins de filtrage du bruit. Par conséquent, il est préférable d'entrer des séries de prix non traitées ou des valeurs d'indicateurs sans faire la calcul de moyenne de ces algorithmes. Voici le résultat du traitement des valeurs de l'indicateur Momentum à l'aide de l'algorithme de Kaufman (l'indicateur 4c_Momentum_AMA.mq5)

Je pense que les algorithmes de calcul de moyenne classique n'ont pas besoin de recommandations particulières. Leur champ d'application est assez large. Partout où ces algorithmes sont utilisés, vous pouvez utiliser avec succès les quatre algorithmes de gauche (JMA, T3, ultra-linéaire et parabolique). Voici un exemple de l'indicateur MACD où EMA et SMA sont remplacés par le calcul de moyenne JMA (l'indicateur JMACD.mq5) :

Et voici le résultat du lissage de l'indicateur calculé au lieu de changer son algorithme de calcul de moyenne pour une meilleure qualité de détermination de la tendance actuelle (l'indicateur JMomentum.mq5) :

Ce n'est pas une surprise que l’attitude des marchés change constamment ; par conséquent, il serait naïf de penser que vous pouvez trouver le seul et unique algorithme idéal pour une certaine partie du marché financier maintenant et pour toujours ! Hélas! Rien dans ce monde ne dure éternellement ! Néanmoins, comme pour moi par exemple, sur ce marché en perpétuelle évolution j'utilise souvent les indicateurs de tendances rapides et à moyen terme comme JFATL.mq5 et J2JMA.mq5. Je suis assez satisfait des prévisions sur leur base.

Une autre chose que je souhaite ajouter. Les algorithmes de calcul de moyenne sont réutilisables. De bons résultats peuvent être obtenus en appliquant des calcul de moyennes répétées à des valeurs déjà moyennées. En fait, dans cet article, j'ai entamé l’analyse du processus d'élaboration de l'indicateur à partir de celui-ci (l'indicateur MAx4.mq5).





8. L'idée générale de composer le code des algorithmes de calcul de moyenne



Et maintenant, au terme de l'article, je voudrais attirer votre attention sur le mécanisme des fonctions de calcul de moyenne elles-mêmes.

Tout d'abord, la plupart des algorithmes de calcul de moyenne comportent des tableaux dynamiques de variables de type m_SeriesArray[] pour stocker les valeurs du paramètre d'entrée 'series'..

Dès que l’ information importante pour le calcul apparaît, vous devez allouer la mémoire pour ce tableau pour une fois. Cela se fait à l'aide de la fonction SeriesArrayResize() de la classe CMovSeriesTools.

if (bar==begin && !SeriesArrayResize( __FUNCTION__ , Length, m_SeriesArray, m_Size_)) return ( EMPTY_VALUE );

Ensuite, sur chaque barre, vous devez écrire la valeur actuelle de la série de prix « série » à la valeur la plus ancienne du tableau et mémoriser le numéro de sa position dans la variable m_count. Cela se fait à l'aide de la fonction Recount_ArrayZeroPos() de la classe CMovSeriesTools.

Recount_ArrayZeroPos(m_count, Length_, prev_calculated, series, bar, m_SeriesArray);

Et maintenant, si nous devons trouver un élément avec un décalage relatif par rapport à l'élément courant, nous devons utiliser la fonction Recount_ArrayNumber() de la classe CMovSeriesTools :

for (iii= 1 ; iii<=Length; iii++, rrr--) { kkk = Recount_ArrayNumber(m_count, Length_, iii); m_sum += m_SeriesArray[kkk] * rrr; m_lsum += m_SeriesArray[kkk]; m_weight += iii; }

D’habitude, dans de telles situations, l'élément le plus récent est écrit à une position zéro et les autres (sauf le plus ancien) sont préalablement écrasés sur les positions suivantes à tour de rôle ; cependant, cela n'économise pas les ressources informatiques, et l'approche plus complexe décrite ci-dessus semble être plus rationnelle !

En plus des algorithmes de calcul de moyenne, les corps de ces fonctions comportent les appels de fonctions utilisées pour déterminer des positions des barres par rapport au début du calcul des barres :

if (BarCheck1(begin, bar, set )) return (EMPTY_VALUE);

le moment où il y a suffisamment d'informations pour démarrer l'initialisation des variables :

if (BarCheck2(begin, bar, set , Length))

et des situations où la dernière barre est clôturée :

if (BarCheck4(rates_total, bar, set ))

ou non-clôturée :

if (BarCheck5(rates_total, bar, set ))

La première vérification détermine une situation dans laquelle il n'y a pas assez de barres pour que la fonction de calcul de moyenne fonctionne, et elle renvoie un résultat vide. Une fois que le deuxième contrôle est passé avec succès et qu'il y a suffisamment de données pour le premier calcul, l'initialisation des variables est effectuée une fois. Deux dernières vérifications sont nécessaires pour le bon traitement multiple des valeurs sur la barre courante non-clôturée Je l'ai déjà décrit dans mon article consacré à l'optimisation d'un code de programme.

Et maintenant, quelques mots sur l'optimisation du code de programme de ces fonctions pour des performances maximales. Par exemple, l'algorithme SMA implique de faire la calcul de moyenne des valeurs sélectionnées d'une période d'une série de prix sur chaque barre. Ces valeurs sont littéralement additionnées et divisées par la période sur chaque barre.

Mais la différence entre la somme sur la barre précédente et la somme sur la barre actuelle est que la première est additionnée à la valeur de la série de prix avec un décalage sur une période par rapport à la période actuelle et la seconde - avec la valeur actuelle . Par conséquent, il serait très rationnel de ne calculer une telle somme qu'une seule fois lors de l'initialisation des fonctions, puis d'ajouter sur chaque barre uniquement les nouvelles valeurs de la série de prix à cette somme et d'en soustraire les valeurs les plus anciennes. C'est exactement ce qui se fait dans une telle fonction.





Conclusion

Suggérée dans l’article portant les implémentations des algorithmes de calcul de moyenne utilisant les classes sont simples, de type unique et universelles, vous n'aurez donc aucune difficulté à les étudier.

Les archives jointes à l'article comportent de nombreux exemples pour mieux comprendre cette approche d'écriture de code d'indicateurs. Dans l'archive Include__en.zip toutes les classes sont réparties dans des fichiers. L'archive Include_en.zip ne comporte que deux fichiers suffisants pour compiler tous les indicateurs de l'archive Indicators.zip. Les Expert Advisors à tester sont dans l'archive Experts.zip.



