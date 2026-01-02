СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS 51325016 metaPRO AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
125 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
234
Прибыльных трейдов:
161 (68.80%)
Убыточных трейдов:
73 (31.20%)
Лучший трейд:
11 504.00 USD
Худший трейд:
-1 814.00 USD
Общая прибыль:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Общий убыток:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 111.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 952.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
119 (50.85%)
Коротких трейдов:
115 (49.15%)
Профит фактор:
2.77
Мат. ожидание:
137.99 USD
Средняя прибыль:
314.08 USD
Средний убыток:
-250.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6 369.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 369.75 USD (5)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 369.75 USD (20.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (6 369.75 USD)
По эквити:
0.01% (6.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 504.00 USD
Худший трейд: -1 814 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 111.30 USD
Макс. убыток в серии: -6 369.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
Нет отзывов
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
