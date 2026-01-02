- Прирост
Всего трейдов:
234
Прибыльных трейдов:
161 (68.80%)
Убыточных трейдов:
73 (31.20%)
Лучший трейд:
11 504.00 USD
Худший трейд:
-1 814.00 USD
Общая прибыль:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Общий убыток:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 111.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 952.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
119 (50.85%)
Коротких трейдов:
115 (49.15%)
Профит фактор:
2.77
Мат. ожидание:
137.99 USD
Средняя прибыль:
314.08 USD
Средний убыток:
-250.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6 369.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 369.75 USD (5)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 369.75 USD (20.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (6 369.75 USD)
По эквити:
0.01% (6.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 21
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|1.33 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
59%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
125
99%
234
68%
100%
2.76
137.99
USD
USD
11%
1:200