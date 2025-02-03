СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS 1482091 LP v1 AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482091 LP v1 AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 19%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
291 (78.01%)
Убыточных трейдов:
82 (21.98%)
Лучший трейд:
3 808.00 USD
Худший трейд:
-837.81 USD
Общая прибыль:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Общий убыток:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (474.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 395.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
89.98%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.42
Длинных трейдов:
189 (50.67%)
Коротких трейдов:
184 (49.33%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
48.57 USD
Средняя прибыль:
104.38 USD
Средний убыток:
-149.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 738.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 738.76 USD (4)
Прирост в месяц:
0.65%
Годовой прогноз:
7.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
694.82 USD
Максимальная:
1 738.76 USD (1.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (1 738.76 USD)
По эквити:
3.68% (3 687.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDr 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDr 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDr 9.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 808.00 USD
Худший трейд: -838 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +474.92 USD
Макс. убыток в серии: -1 738.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Нет отзывов
2025.12.25 02:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.21 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 22:14
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS 1482091 LP v1 AUDUSD
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
109K
USD
71
99%
373
78%
90%
2.47
48.57
USD
4%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.