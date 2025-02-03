- Прирост
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
291 (78.01%)
Убыточных трейдов:
82 (21.98%)
Лучший трейд:
3 808.00 USD
Худший трейд:
-837.81 USD
Общая прибыль:
30 373.19 USD (46 029 pips)
Общий убыток:
-12 257.52 USD (36 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (474.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 395.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
89.98%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.42
Длинных трейдов:
189 (50.67%)
Коротких трейдов:
184 (49.33%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
48.57 USD
Средняя прибыль:
104.38 USD
Средний убыток:
-149.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 738.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 738.76 USD (4)
Прирост в месяц:
0.65%
Годовой прогноз:
7.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
694.82 USD
Максимальная:
1 738.76 USD (1.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.70% (1 738.76 USD)
По эквити:
3.68% (3 687.20 USD)
Лучший трейд: +3 808.00 USD
Худший трейд: -838 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +474.92 USD
Макс. убыток в серии: -1 738.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
Нет отзывов
