- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 454
Прибыльных трейдов:
1 121 (77.09%)
Убыточных трейдов:
333 (22.90%)
Лучший трейд:
161.55 USD
Худший трейд:
-29.81 USD
Общая прибыль:
2 220.16 USD (180 476 pips)
Общий убыток:
-1 085.99 USD (161 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (13.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
96.91%
Макс. загрузка депозита:
18.96%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.44
Длинных трейдов:
740 (50.89%)
Коротких трейдов:
714 (49.11%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
1.98 USD
Средний убыток:
-3.26 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-134.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.33 USD (6)
Прирост в месяц:
0.31%
Годовой прогноз:
6.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
134.33 USD (12.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (127.66 USD)
По эквити:
55.35% (127.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1414
|AUDCADc
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDc
|1.1K
|AUDCADc
|46
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDc
|21K
|AUDCADc
|-1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +161.55 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +13.34 USD
Макс. убыток в серии: -134.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
273%
0
0
USD
USD
167
USD
USD
198
100%
1 454
77%
97%
2.04
0.78
USD
USD
55%
1:500