Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 49109488

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
200 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 170%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 759
Прибыльных трейдов:
1 285 (73.05%)
Убыточных трейдов:
474 (26.95%)
Лучший трейд:
518.00 USD
Худший трейд:
-302.20 USD
Общая прибыль:
7 165.86 USD (199 488 pips)
Общий убыток:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (11.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
888.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
58.63%
Макс. загрузка депозита:
17.92%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
799 (45.42%)
Коротких трейдов:
960 (54.58%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
5.58 USD
Средний убыток:
-8.03 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-511.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-867.16 USD (5)
Прирост в месяц:
1.11%
Годовой прогноз:
14.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
451.18 USD
Максимальная:
867.16 USD (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.03% (238.38 USD)
По эквити:
34.77% (795.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 1430
AUDUSDmicro 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 3K
AUDUSDmicro 334
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 3.7K
AUDUSDmicro -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +518.00 USD
Худший трейд: -302 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.07 USD
Макс. убыток в серии: -511.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных



Нет отзывов
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.11 14:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2024.10.31 15:04
No swaps are charged
2024.10.31 15:04
No swaps are charged
2024.10.23 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 15:43
No swaps are charged on the signal account
2024.09.04 16:14
No swaps are charged
