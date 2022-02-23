- Прирост
Всего трейдов:
1 759
Прибыльных трейдов:
1 285 (73.05%)
Убыточных трейдов:
474 (26.95%)
Лучший трейд:
518.00 USD
Худший трейд:
-302.20 USD
Общая прибыль:
7 165.86 USD (199 488 pips)
Общий убыток:
-3 804.05 USD (197 114 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (11.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
888.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
58.63%
Макс. загрузка депозита:
17.92%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
799 (45.42%)
Коротких трейдов:
960 (54.58%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
5.58 USD
Средний убыток:
-8.03 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-511.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-867.16 USD (5)
Прирост в месяц:
1.11%
Годовой прогноз:
14.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
451.18 USD
Максимальная:
867.16 USD (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.03% (238.38 USD)
По эквити:
34.77% (795.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1430
|AUDUSDmicro
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|3.7K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +518.00 USD
Худший трейд: -302 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.07 USD
Макс. убыток в серии: -511.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
170%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
200
100%
1 759
73%
59%
1.88
1.91
USD
USD
35%
1:500