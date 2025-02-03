- Прирост
Всего трейдов:
437
Прибыльных трейдов:
352 (80.54%)
Убыточных трейдов:
85 (19.45%)
Лучший трейд:
13 570.45 USD
Худший трейд:
-2 213.26 USD
Общая прибыль:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Общий убыток:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (709.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 923.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
90.62%
Макс. загрузка депозита:
10.59%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.61
Длинных трейдов:
242 (55.38%)
Коротких трейдов:
195 (44.62%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
93.45 USD
Средняя прибыль:
180.47 USD
Средний убыток:
-266.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7 282.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 282.82 USD (5)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.48 USD
Максимальная:
7 282.82 USD (14.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.16% (6 894.97 USD)
По эквити:
21.94% (21 973.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|437
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13 570.45 USD
Худший трейд: -2 213 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +709.06 USD
Макс. убыток в серии: -7 282.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.73 × 41
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
