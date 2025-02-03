СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
130 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 82%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
437
Прибыльных трейдов:
352 (80.54%)
Убыточных трейдов:
85 (19.45%)
Лучший трейд:
13 570.45 USD
Худший трейд:
-2 213.26 USD
Общая прибыль:
63 526.21 USD (64 958 pips)
Общий убыток:
-22 687.49 USD (49 364 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (709.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 923.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
90.62%
Макс. загрузка депозита:
10.59%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.61
Длинных трейдов:
242 (55.38%)
Коротких трейдов:
195 (44.62%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
93.45 USD
Средняя прибыль:
180.47 USD
Средний убыток:
-266.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7 282.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 282.82 USD (5)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.48 USD
Максимальная:
7 282.82 USD (14.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.16% (6 894.97 USD)
По эквити:
21.94% (21 973.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 437
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13 570.45 USD
Худший трейд: -2 213 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +709.06 USD
Макс. убыток в серии: -7 282.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
0.73 × 41
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Нет отзывов
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.27 03:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 17:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS 1433495 LP v2 AUDCAD
30 USD в месяц
82%
0
0
USD
110K
USD
130
100%
437
80%
91%
2.80
93.45
USD
22%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.