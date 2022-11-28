СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS B3 PROject eP v5 66079046
Wijanarko Putro Santoso

NS B3 PROject eP v5 66079046

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
170 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 705%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 421
Прибыльных трейдов:
1 122 (78.95%)
Убыточных трейдов:
299 (21.04%)
Лучший трейд:
733.57 USD
Худший трейд:
-111.51 USD
Общая прибыль:
4 025.15 USD (148 100 pips)
Общий убыток:
-1 536.53 USD (130 488 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (19.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
740.13 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
56.33%
Макс. загрузка депозита:
44.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.38
Длинных трейдов:
646 (45.46%)
Коротких трейдов:
775 (54.54%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-389.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-389.93 USD (6)
Прирост в месяц:
0.33%
Годовой прогноз:
4.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.25 USD
Максимальная:
389.93 USD (18.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.36% (389.93 USD)
По эквити:
48.58% (2 373.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDc 1421
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDc 2.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDc 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +733.57 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +19.78 USD
Макс. убыток в серии: -389.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade


Нет отзывов
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 5 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.22 09:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.21 17:03
No swaps are charged on the signal account
2024.09.29 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.28 10:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS B3 PROject eP v5 66079046
30 USD в месяц
705%
0
0
USD
2K
USD
170
100%
1 421
78%
56%
2.61
1.75
USD
49%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.