Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 46167654

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
169 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 247%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 697
Прибыльных трейдов:
1 172 (69.06%)
Убыточных трейдов:
525 (30.94%)
Лучший трейд:
484.98 USD
Худший трейд:
-128.58 USD
Общая прибыль:
12 408.59 USD (1 018 860 pips)
Общий убыток:
-4 691.33 USD (564 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (71.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
952.99 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
95.34%
Макс. загрузка депозита:
9.67%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.62
Длинных трейдов:
1 100 (64.82%)
Коротких трейдов:
597 (35.18%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
4.55 USD
Средняя прибыль:
10.59 USD
Средний убыток:
-8.94 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-566.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-566.66 USD (7)
Прирост в месяц:
10.91%
Годовой прогноз:
132.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.40 USD
Максимальная:
566.66 USD (6.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.64% (566.66 USD)
По эквити:
30.55% (1 185.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 1100
GOLDmicro 597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 3.6K
GOLDmicro 4.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 36K
GOLDmicro 419K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +484.98 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +71.30 USD
Макс. убыток в серии: -566.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS eP v3 46167654
30 USD в месяц
247%
0
0
USD
12K
USD
169
100%
1 697
69%
95%
2.64
4.55
USD
31%
1:500
Копировать

