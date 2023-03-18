- Прирост
Всего трейдов:
993
Прибыльных трейдов:
752 (75.73%)
Убыточных трейдов:
241 (24.27%)
Лучший трейд:
231.77 USD
Худший трейд:
-271.36 USD
Общая прибыль:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Общий убыток:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (22.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
659.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.86%
Макс. загрузка депозита:
19.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
505 (50.86%)
Коротких трейдов:
488 (49.14%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
4.33 USD
Средний убыток:
-6.12 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-107.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-430.31 USD (2)
Прирост в месяц:
2.90%
Годовой прогноз:
35.15%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.83 USD
Максимальная:
430.31 USD (17.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.18% (430.31 USD)
По эквити:
55.45% (538.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +231.77 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.69 USD
Макс. убыток в серии: -107.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
