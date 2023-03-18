СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v1 13272939
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 13272939

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
151 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 271%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
993
Прибыльных трейдов:
752 (75.73%)
Убыточных трейдов:
241 (24.27%)
Лучший трейд:
231.77 USD
Худший трейд:
-271.36 USD
Общая прибыль:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
Общий убыток:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (22.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
659.80 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
97.86%
Макс. загрузка депозита:
19.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
505 (50.86%)
Коротких трейдов:
488 (49.14%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
4.33 USD
Средний убыток:
-6.12 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-107.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-430.31 USD (2)
Прирост в месяц:
2.90%
Годовой прогноз:
35.15%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.83 USD
Максимальная:
430.31 USD (17.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.18% (430.31 USD)
По эквити:
55.45% (538.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 955
BTCUSD 27
GOLDmicro 9
CHFJPYmicro 1
CADJPYmicro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 1.3K
BTCUSD 509
GOLDmicro -15
CHFJPYmicro 4
CADJPYmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 21K
BTCUSD 6.7M
GOLDmicro -395
CHFJPYmicro 485
CADJPYmicro -64
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +231.77 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.69 USD
Макс. убыток в серии: -107.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Нет отзывов
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 18:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 06:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
