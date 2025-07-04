Валюты / VVV
VVV: Valvoline Inc
40.67 USD 0.51 (1.27%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VVV за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.82, а максимальная — 40.71.
Следите за динамикой Valvoline Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VVV
- Valvoline сообщает об экономии затрат с платформой закупок Arkestro
- Valvoline reports cost savings with Arkestro procurement platform
- Piper Sandler raises Valvoline stock price target to $50 on growth outlook
- Valvoline at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Adaptation
- Russia-USA Talks In Alaska Could Have Big Impact On Markets Worldwide (NYSEARCA:SPY)
- Ashland Q3 2016 slides: modest EBITDA growth amid Valvoline separation progress
- Valvoline extends merger agreement termination date for Oil Changers acquisition
- Valvoline: A Long-Overdue Change For My Rating (NYSE:VVV)
- Valvoline Stock: Q3, Growth Story Remains On Track, Breeze Acquisition Stalls (NYSE:VVV)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Valvoline Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VVV)
- Valvoline Inc. (VVV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Valvoline (VVV) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valvoline (VVV) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Valvoline earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Insight Enterprises (NSIT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valvoline (VVV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Stephens raises Valvoline stock price target to $44 on strong summer driving season
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Valvoline stock price target raised to $45 from $40 at TD Cowen
- Valvoline stock price target raised to $42 from $31 at CFRA
- RBC says Valvoline’s 2026 earnings growth story intact despite mixed Q3
- RBC Capital reaffirms Valvoline stock rating, sees FY’26 EPS acceleration
- VVV Resources reports £427,000 loss, pivots to sports focus
Дневной диапазон
39.82 40.71
Годовой диапазон
31.01 43.74
- Предыдущее закрытие
- 40.16
- Open
- 40.17
- Bid
- 40.67
- Ask
- 40.97
- Low
- 39.82
- High
- 40.71
- Объем
- 2.030 K
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 5.42%
- 6-месячное изменение
- 16.57%
- Годовое изменение
- -2.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.