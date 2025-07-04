КотировкиРазделы
VVV: Valvoline Inc

40.67 USD 0.51 (1.27%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VVV за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.82, а максимальная — 40.71.

Следите за динамикой Valvoline Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VVV

Дневной диапазон
39.82 40.71
Годовой диапазон
31.01 43.74
Предыдущее закрытие
40.16
Open
40.17
Bid
40.67
Ask
40.97
Low
39.82
High
40.71
Объем
2.030 K
Дневное изменение
1.27%
Месячное изменение
5.42%
6-месячное изменение
16.57%
Годовое изменение
-2.38%
