VVV: Valvoline Inc
38.67 USD 1.23 (3.08%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VVV 환율이 오늘 -3.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.64이고 고가는 39.86이었습니다.
Valvoline Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
38.64 39.86
년간 변동
31.01 43.74
- 이전 종가
- 39.90
- 시가
- 39.71
- Bid
- 38.67
- Ask
- 38.97
- 저가
- 38.64
- 고가
- 39.86
- 볼륨
- 2.309 K
- 일일 변동
- -3.08%
- 월 변동
- 0.23%
- 6개월 변동
- 10.83%
- 년간 변동율
- -7.18%
