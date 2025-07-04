货币 / VVV
VVV: Valvoline Inc
40.96 USD 0.29 (0.71%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VVV汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点40.70和高点41.13进行交易。
关注Valvoline Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
40.70 41.13
年范围
31.01 43.74
- 前一天收盘价
- 40.67
- 开盘价
- 40.71
- 卖价
- 40.96
- 买价
- 41.26
- 最低价
- 40.70
- 最高价
- 41.13
- 交易量
- 419
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 6.17%
- 6个月变化
- 17.40%
- 年变化
- -1.68%
