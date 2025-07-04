FiyatlarBölümler
Dövizler / VVV
Geri dön - Hisse senetleri

VVV: Valvoline Inc

38.67 USD 1.23 (3.08%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VVV fiyatı bugün -3.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.64 ve Yüksek fiyatı olarak 39.86 aralığında işlem gördü.

Valvoline Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VVV haberleri

Günlük aralık
38.64 39.86
Yıllık aralık
31.01 43.74
Önceki kapanış
39.90
Açılış
39.71
Satış
38.67
Alış
38.97
Düşük
38.64
Yüksek
39.86
Hacim
2.309 K
Günlük değişim
-3.08%
Aylık değişim
0.23%
6 aylık değişim
10.83%
Yıllık değişim
-7.18%
21 Eylül, Pazar