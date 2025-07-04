Dövizler / VVV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VVV: Valvoline Inc
38.67 USD 1.23 (3.08%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VVV fiyatı bugün -3.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.64 ve Yüksek fiyatı olarak 39.86 aralığında işlem gördü.
Valvoline Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VVV haberleri
- Valvoline, Arkestro tedarik platformuyla maliyet tasarrufu sağladığını bildirdi
- Valvoline reports cost savings with Arkestro procurement platform
- Piper Sandler raises Valvoline stock price target to $50 on growth outlook
- Valvoline at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Adaptation
- Russia-USA Talks In Alaska Could Have Big Impact On Markets Worldwide (NYSEARCA:SPY)
- Ashland Q3 2016 slides: modest EBITDA growth amid Valvoline separation progress
- Valvoline extends merger agreement termination date for Oil Changers acquisition
- Valvoline: A Long-Overdue Change For My Rating (NYSE:VVV)
- Valvoline Stock: Q3, Growth Story Remains On Track, Breeze Acquisition Stalls (NYSE:VVV)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Valvoline Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VVV)
- Valvoline Inc. (VVV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Valvoline (VVV) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Valvoline (VVV) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Valvoline earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Insight Enterprises (NSIT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Valvoline (VVV) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Stephens raises Valvoline stock price target to $44 on strong summer driving season
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Valvoline stock price target raised to $45 from $40 at TD Cowen
- Valvoline stock price target raised to $42 from $31 at CFRA
- RBC says Valvoline’s 2026 earnings growth story intact despite mixed Q3
- RBC Capital reaffirms Valvoline stock rating, sees FY’26 EPS acceleration
- VVV Resources reports £427,000 loss, pivots to sports focus
Günlük aralık
38.64 39.86
Yıllık aralık
31.01 43.74
- Önceki kapanış
- 39.90
- Açılış
- 39.71
- Satış
- 38.67
- Alış
- 38.97
- Düşük
- 38.64
- Yüksek
- 39.86
- Hacim
- 2.309 K
- Günlük değişim
- -3.08%
- Aylık değişim
- 0.23%
- 6 aylık değişim
- 10.83%
- Yıllık değişim
- -7.18%
21 Eylül, Pazar