Валюты / VKTX
VKTX: Viking Therapeutics Inc
23.69 USD 0.39 (1.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VKTX за сегодня изменился на -1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.53, а максимальная — 24.15.
Следите за динамикой Viking Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.53 24.15
Годовой диапазон
18.92 81.04
- Предыдущее закрытие
- 24.08
- Open
- 24.12
- Bid
- 23.69
- Ask
- 23.99
- Low
- 23.53
- High
- 24.15
- Объем
- 8.102 K
- Дневное изменение
- -1.62%
- Месячное изменение
- -12.16%
- 6-месячное изменение
- -1.54%
- Годовое изменение
- -62.55%
