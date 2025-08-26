КотировкиРазделы
VKTX: Viking Therapeutics Inc

23.69 USD 0.39 (1.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VKTX за сегодня изменился на -1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.53, а максимальная — 24.15.

Следите за динамикой Viking Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.53 24.15
Годовой диапазон
18.92 81.04
Предыдущее закрытие
24.08
Open
24.12
Bid
23.69
Ask
23.99
Low
23.53
High
24.15
Объем
8.102 K
Дневное изменение
-1.62%
Месячное изменение
-12.16%
6-месячное изменение
-1.54%
Годовое изменение
-62.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.