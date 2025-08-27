FiyatlarBölümler
Dövizler / VKTX
VKTX: Viking Therapeutics Inc

25.40 USD 0.64 (2.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VKTX fiyatı bugün -2.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.17 ve Yüksek fiyatı olarak 26.42 aralığında işlem gördü.

Viking Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VKTX haberleri

Günlük aralık
25.17 26.42
Yıllık aralık
18.92 81.04
Önceki kapanış
26.04
Açılış
26.12
Satış
25.40
Alış
25.70
Düşük
25.17
Yüksek
26.42
Hacim
10.540 K
Günlük değişim
-2.46%
Aylık değişim
-5.82%
6 aylık değişim
5.57%
Yıllık değişim
-59.84%
21 Eylül, Pazar