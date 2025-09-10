Валюты / UAL
UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock
104.20 USD 0.35 (0.33%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UAL за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.10, а максимальная — 105.24.
Следите за динамикой United Airlines Holdings Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UAL
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- United Airlines CEO rules out bid for Spirit assets
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL и DAL: TD Cowen оценивает перспективы в контексте индекса S&P 500
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- Cantor Reaffirms $13 Target on Archer Aviation With New FAA Pilot Program Ahead - TipRanks.com
- United Airlines (UAL) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Archer Aviation на уровне "Выше рынка"
- Archer Aviation stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Why Is Archer Aviation Stock Surging Monday? - Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Is ACHR Stock a Buy Now?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Archer изучает возможность участия в федеральной пилотной программе eVTOL
- Boeing Stock Slips As United Airlines Jet Faces Emergency Landing In Japan - United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), Boeing (NYSE:BA)
- United Airlines flight passengers make emergency exit in Japan, NHK says
- Stock Market Today: American Airlines Edges Higher on Thursday
- United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- United Airlines на конференции Morgan Stanley: стратегический рост и инновации
- United Airlines at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- United Airlines Clashes With Spirit Over Low-Cost Model
Дневной диапазон
102.10 105.24
Годовой диапазон
52.00 115.88
- Предыдущее закрытие
- 104.55
- Open
- 104.74
- Bid
- 104.20
- Ask
- 104.50
- Low
- 102.10
- High
- 105.24
- Объем
- 11.801 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 54.42%
- Годовое изменение
- 83.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.