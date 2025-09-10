КотировкиРазделы
Валюты / UAL
UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock

104.20 USD 0.35 (0.33%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UAL за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.10, а максимальная — 105.24.

Следите за динамикой United Airlines Holdings Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости UAL

Дневной диапазон
102.10 105.24
Годовой диапазон
52.00 115.88
Предыдущее закрытие
104.55
Open
104.74
Bid
104.20
Ask
104.50
Low
102.10
High
105.24
Объем
11.801 K
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
1.17%
6-месячное изменение
54.42%
Годовое изменение
83.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.