Divisas / UAL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock
105.51 USD 1.31 (1.26%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UAL de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.19, mientras que el máximo ha alcanzado 108.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Airlines Holdings Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAL News
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is ’alive and well’
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- United Airlines CEO rules out bid for Spirit assets
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL y DAL: TD Cowen evalúa perspectivas dentro del universo del S&P 500
- UAL y DAL: TD Cowen evalúa la perspectiva dentro del universo del S&P 500
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- Cantor Reaffirms $13 Target on Archer Aviation With New FAA Pilot Program Ahead - TipRanks.com
- United Airlines (UAL) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para Archer Aviation
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Archer Aviation
- Archer Aviation stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Why Is Archer Aviation Stock Surging Monday? - Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Is ACHR Stock a Buy Now?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Archer explora participación en programa piloto federal de eVTOL
- Archer explora participación en programa piloto federal de eVTOL
- Boeing Stock Slips As United Airlines Jet Faces Emergency Landing In Japan - United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), Boeing (NYSE:BA)
- United Airlines flight passengers make emergency exit in Japan, NHK says
Rango diario
104.19 108.15
Rango anual
52.00 115.88
- Cierres anteriores
- 104.20
- Open
- 104.60
- Bid
- 105.51
- Ask
- 105.81
- Low
- 104.19
- High
- 108.15
- Volumen
- 10.417 K
- Cambio diario
- 1.26%
- Cambio mensual
- 2.45%
- Cambio a 6 meses
- 56.36%
- Cambio anual
- 85.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B