UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock

105.38 USD 0.13 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UAL hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.02 bis zu einem Hoch von 107.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Airlines Holdings Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UAL News

Tagesspanne
105.02 107.20
Jahresspanne
52.00 115.88
Vorheriger Schlusskurs
105.51
Eröffnung
106.48
Bid
105.38
Ask
105.68
Tief
105.02
Hoch
107.20
Volumen
10.741 K
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
2.32%
6-Monatsänderung
56.16%
Jahresänderung
85.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K