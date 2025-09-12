Währungen / UAL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock
105.38 USD 0.13 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UAL hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.02 bis zu einem Hoch von 107.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Airlines Holdings Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAL News
- US lawmaker wants Trump to restrict Chinese flights over rare earths access
- Spirit Airlines cuts more flights and jobs amid second bankruptcy
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Spirit to slash flight capacity by 25% and cut jobs, memo says
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- WarrenAI-Analyse: Die Top 5 Aktien der Fluggesellschaften
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- Frontier Airlines CEO says the low-cost carrier model is ’alive and well’
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- United Airlines CEO rules out bid for Spirit assets
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- Cantor Reaffirms $13 Target on Archer Aviation With New FAA Pilot Program Ahead - TipRanks.com
- United Airlines (UAL) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- Archer Aviation stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Why Is Archer Aviation Stock Surging Monday? - Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Is ACHR Stock a Buy Now?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- Archer Aviation strebt Teilnahme an US-Pilotprogramm für eVTOLs an
- Boeing Stock Slips As United Airlines Jet Faces Emergency Landing In Japan - United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), Boeing (NYSE:BA)
Tagesspanne
105.02 107.20
Jahresspanne
52.00 115.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.51
- Eröffnung
- 106.48
- Bid
- 105.38
- Ask
- 105.68
- Tief
- 105.02
- Hoch
- 107.20
- Volumen
- 10.741 K
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 2.32%
- 6-Monatsänderung
- 56.16%
- Jahresänderung
- 85.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K