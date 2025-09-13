Devises / UAL
UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock
106.31 USD 0.93 (0.88%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UAL a changé de 0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 103.85 et à un maximum de 106.70.
Suivez la dynamique United Airlines Holdings Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UAL Nouvelles
Range quotidien
103.85 106.70
Range Annuel
52.00 115.88
- Clôture Précédente
- 105.38
- Ouverture
- 105.72
- Bid
- 106.31
- Ask
- 106.61
- Plus Bas
- 103.85
- Plus Haut
- 106.70
- Volume
- 12.775 K
- Changement quotidien
- 0.88%
- Changement Mensuel
- 3.22%
- Changement à 6 Mois
- 57.54%
- Changement Annuel
- 86.80%
20 septembre, samedi