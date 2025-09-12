Moedas / UAL
UAL: United Airlines Holdings Inc - Common Stock
105.51 USD 1.31 (1.26%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UAL para hoje mudou para 1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 104.19 e o mais alto foi 108.15.
Veja a dinâmica do par de moedas United Airlines Holdings Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
104.19 108.15
Faixa anual
52.00 115.88
- Fechamento anterior
- 104.20
- Open
- 104.60
- Bid
- 105.51
- Ask
- 105.81
- Low
- 104.19
- High
- 108.15
- Volume
- 10.417 K
- Mudança diária
- 1.26%
- Mudança mensal
- 2.45%
- Mudança de 6 meses
- 56.36%
- Mudança anual
- 85.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh