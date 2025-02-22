Валюты / SIGI
SIGI: Selective Insurance Group Inc
76.91 USD 0.20 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIGI за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.15, а максимальная — 77.36.
Следите за динамикой Selective Insurance Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SIGI
Дневной диапазон
76.15 77.36
Годовой диапазон
71.75 103.56
- Предыдущее закрытие
- 77.11
- Open
- 77.18
- Bid
- 76.91
- Ask
- 77.21
- Low
- 76.15
- High
- 77.36
- Объем
- 877
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -1.56%
- 6-месячное изменение
- -16.12%
- Годовое изменение
- -17.11%
