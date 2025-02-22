KurseKategorien
SIGI: Selective Insurance Group Inc

78.30 USD 0.88 (1.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SIGI hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.06 bis zu einem Hoch von 78.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Selective Insurance Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.06 78.67
Jahresspanne
71.75 103.56
Vorheriger Schlusskurs
77.42
Eröffnung
77.43
Bid
78.30
Ask
78.60
Tief
77.06
Hoch
78.67
Volumen
1.134 K
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
0.22%
6-Monatsänderung
-14.60%
Jahresänderung
-15.62%
