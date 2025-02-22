Währungen / SIGI
SIGI: Selective Insurance Group Inc
78.30 USD 0.88 (1.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIGI hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.06 bis zu einem Hoch von 78.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Selective Insurance Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
77.06 78.67
Jahresspanne
71.75 103.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.42
- Eröffnung
- 77.43
- Bid
- 78.30
- Ask
- 78.60
- Tief
- 77.06
- Hoch
- 78.67
- Volumen
- 1.134 K
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 0.22%
- 6-Monatsänderung
- -14.60%
- Jahresänderung
- -15.62%
