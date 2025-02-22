CotationsSections
SIGI: Selective Insurance Group Inc

77.43 USD 0.87 (1.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SIGI a changé de -1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.67 et à un maximum de 78.30.

Suivez la dynamique Selective Insurance Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
76.67 78.30
Range Annuel
71.75 103.56
Clôture Précédente
78.30
Ouverture
78.30
Bid
77.43
Ask
77.73
Plus Bas
76.67
Plus Haut
78.30
Volume
1.744 K
Changement quotidien
-1.11%
Changement Mensuel
-0.90%
Changement à 6 Mois
-15.55%
Changement Annuel
-16.55%
