КотировкиРазделы
Валюты / RERE
Назад в Рынок акций США

RERE: ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re

4.26 USD 0.16 (3.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RERE за сегодня изменился на -3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.18, а максимальная — 4.43.

Следите за динамикой ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RERE

Дневной диапазон
4.18 4.43
Годовой диапазон
2.00 4.93
Предыдущее закрытие
4.42
Open
4.43
Bid
4.26
Ask
4.56
Low
4.18
High
4.43
Объем
1.925 K
Дневное изменение
-3.62%
Месячное изменение
-5.96%
6-месячное изменение
44.90%
Годовое изменение
54.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.