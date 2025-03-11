Валюты / RERE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RERE: ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re
4.26 USD 0.16 (3.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RERE за сегодня изменился на -3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.18, а максимальная — 4.43.
Следите за динамикой ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RERE
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- ATRenew Reports Brilliant Q2 2025 Earnings Results (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. (RERE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Earnings call transcript: ATRenew sees strong Q1 2025 growth with revenue up 27.5%
- ATRenew announces $50 million share repurchase program
- ATRenew Releases 2024 ESG Report: Painting a New Picture of Sustainable Development
- ATRenew Stock: Old Phones, New Profits (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. reports unaudited Q1 2025 financial results
- ATRenew Inc. Reports Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Enact Holdings, DexCom And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Enact Holdings (NASDAQ:ACT), DexCom (NASDAQ:DXCM)
- ATRenew: The Silent Giant Of China’s Recycling Boom (NYSE:RERE)
- ATRenew Reports Improving 2024 Earnings (NYSE:RERE)
- ATRenew: Bright Future, If Demand Stays High And Management Executes Well (RERE)
- ATRenew Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RERE)
Дневной диапазон
4.18 4.43
Годовой диапазон
2.00 4.93
- Предыдущее закрытие
- 4.42
- Open
- 4.43
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- Low
- 4.18
- High
- 4.43
- Объем
- 1.925 K
- Дневное изменение
- -3.62%
- Месячное изменение
- -5.96%
- 6-месячное изменение
- 44.90%
- Годовое изменение
- 54.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.