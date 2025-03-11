货币 / RERE
RERE: ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re
4.29 USD 0.03 (0.70%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RERE汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点4.15和高点4.45进行交易。
关注ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RERE新闻
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- ATRenew Reports Brilliant Q2 2025 Earnings Results (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. (RERE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Earnings call transcript: ATRenew sees strong Q1 2025 growth with revenue up 27.5%
- ATRenew announces $50 million share repurchase program
- ATRenew Releases 2024 ESG Report: Painting a New Picture of Sustainable Development
- ATRenew Stock: Old Phones, New Profits (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. reports unaudited Q1 2025 financial results
- ATRenew Inc. Reports Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Enact Holdings, DexCom And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Enact Holdings (NASDAQ:ACT), DexCom (NASDAQ:DXCM)
- ATRenew: The Silent Giant Of China’s Recycling Boom (NYSE:RERE)
- ATRenew Reports Improving 2024 Earnings (NYSE:RERE)
- ATRenew: Bright Future, If Demand Stays High And Management Executes Well (RERE)
- ATRenew Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RERE)
日范围
4.15 4.45
年范围
2.00 4.93
- 前一天收盘价
- 4.26
- 开盘价
- 4.35
- 卖价
- 4.29
- 买价
- 4.59
- 最低价
- 4.15
- 最高价
- 4.45
- 交易量
- 1.962 K
- 日变化
- 0.70%
- 月变化
- -5.30%
- 6个月变化
- 45.92%
- 年变化
- 55.43%
