RERE: ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re
4.28 USD 0.02 (0.47%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RERE hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.19 bis zu einem Hoch von 4.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RERE News
Tagesspanne
4.19 4.28
Jahresspanne
2.00 4.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.26
- Eröffnung
- 4.23
- Bid
- 4.28
- Ask
- 4.58
- Tief
- 4.19
- Hoch
- 4.28
- Volumen
- 1.030 K
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -5.52%
- 6-Monatsänderung
- 45.58%
- Jahresänderung
- 55.07%
