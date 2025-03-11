Currencies / RERE
RERE: ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re
4.26 USD 0.16 (3.62%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
RERE exchange rate has changed by -3.62% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 4.18 and at a high of 4.43.
Follow ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
RERE News
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- ATRenew Reports Brilliant Q2 2025 Earnings Results (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. (RERE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- Earnings call transcript: ATRenew sees strong Q1 2025 growth with revenue up 27.5%
- ATRenew announces $50 million share repurchase program
- ATRenew Releases 2024 ESG Report: Painting a New Picture of Sustainable Development
- ATRenew Stock: Old Phones, New Profits (NYSE:RERE)
- ATRenew Inc. reports unaudited Q1 2025 financial results
- ATRenew Inc. Reports Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- PriceSmart Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Enact Holdings, DexCom And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Enact Holdings (NASDAQ:ACT), DexCom (NASDAQ:DXCM)
- ATRenew: The Silent Giant Of China’s Recycling Boom (NYSE:RERE)
- ATRenew Reports Improving 2024 Earnings (NYSE:RERE)
- ATRenew: Bright Future, If Demand Stays High And Management Executes Well (RERE)
- ATRenew Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RERE)
Daily Range
4.18 4.43
Year Range
2.00 4.93
- Previous Close
- 4.42
- Open
- 4.43
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- Low
- 4.18
- High
- 4.43
- Volume
- 1.925 K
- Daily Change
- -3.62%
- Month Change
- -5.96%
- 6 Months Change
- 44.90%
- Year Change
- 54.35%
