통화 / RERE
RERE: ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re
4.19 USD 0.09 (2.10%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RERE 환율이 오늘 -2.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.17이고 고가는 4.32이었습니다.
ATRenew Inc American Depositary Shares (every three of which re 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.17 4.32
년간 변동
2.00 4.93
- 이전 종가
- 4.28
- 시가
- 4.30
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- 저가
- 4.17
- 고가
- 4.32
- 볼륨
- 1.119 K
- 일일 변동
- -2.10%
- 월 변동
- -7.51%
- 6개월 변동
- 42.52%
- 년간 변동율
- 51.81%
20 9월, 토요일