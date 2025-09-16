Валюты / QQQ
QQQ: Invesco QQQ Trust, Series 1
591.18 USD 0.50 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QQQ за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 590.49, а максимальная — 592.86.
Следите за динамикой Invesco QQQ Trust, Series 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
590.49 592.86
Годовой диапазон
402.39 592.86
- Предыдущее закрытие
- 591.68
- Open
- 592.61
- Bid
- 591.18
- Ask
- 591.48
- Low
- 590.49
- High
- 592.86
- Объем
- 62.008 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 5.32%
- 6-месячное изменение
- 26.53%
- Годовое изменение
- 21.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.