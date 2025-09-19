FiyatlarBölümler
QQQ: Invesco QQQ Trust, Series 1

599.35 USD 4.03 (0.68%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QQQ fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 595.86 ve Yüksek fiyatı olarak 600.05 aralığında işlem gördü.

Invesco QQQ Trust, Series 1 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
595.86 600.05
Yıllık aralık
402.39 600.05
Önceki kapanış
595.32
Açılış
597.29
Satış
599.35
Alış
599.65
Düşük
595.86
Yüksek
600.05
Hacim
84.731 K
Günlük değişim
0.68%
Aylık değişim
6.77%
6 aylık değişim
28.28%
Yıllık değişim
22.86%
21 Eylül, Pazar