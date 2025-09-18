通貨 / QQQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QQQ: Invesco QQQ Trust, Series 1
595.32 USD 5.32 (0.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QQQの今日の為替レートは、0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり592.96の安値と598.13の高値で取引されました。
Invesco QQQ Trust, Series 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQ News
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
- Stock Market News Review: SPY, QQQ Secure Record Highs, Shrug Off LEI Recession Warning - TipRanks.com
- If The Economy Is So Good....
- Quarterly Earnings: Signal Vs. Noise, Cost Vs. Benefit
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- AAII Sentiment Survey: Optimism Skyrockets
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Invesco stock price target raised to $30 from $29 at TD Cowen on positive outlook
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Global Economic Outlook: September 2025
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- No, Wait, They Cut Rates?
- September FOMC: Fed Delivers First Cut Since 2024, But Tone Stays Firm (NDX)
- Is JEPI Silently Eroding Your Wealth? (NYSEARCA:JEPI)
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- Want $1 Million in Retirement? 3 Simple Index Funds to Buy and Hold for Decades.
- FRB、予想通り利率を引き下げ - 市場の動向
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
1日のレンジ
592.96 598.13
1年のレンジ
402.39 598.13
- 以前の終値
- 590.00
- 始値
- 594.91
- 買値
- 595.32
- 買値
- 595.62
- 安値
- 592.96
- 高値
- 598.13
- 出来高
- 115.541 K
- 1日の変化
- 0.90%
- 1ヶ月の変化
- 6.06%
- 6ヶ月の変化
- 27.41%
- 1年の変化
- 22.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K