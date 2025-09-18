Devises / QQQ
QQQ: Invesco QQQ Trust, Series 1
599.35 USD 4.03 (0.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QQQ a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 595.86 et à un maximum de 600.05.
Suivez la dynamique Invesco QQQ Trust, Series 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
595.86 600.05
Range Annuel
402.39 600.05
- Clôture Précédente
- 595.32
- Ouverture
- 597.29
- Bid
- 599.35
- Ask
- 599.65
- Plus Bas
- 595.86
- Plus Haut
- 600.05
- Volume
- 84.731 K
- Changement quotidien
- 0.68%
- Changement Mensuel
- 6.77%
- Changement à 6 Mois
- 28.28%
- Changement Annuel
- 22.86%
20 septembre, samedi