QQQ: Invesco QQQ Trust, Series 1

598.43 USD 3.11 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQQ hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 595.86 bis zu einem Hoch von 598.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco QQQ Trust, Series 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
595.86 598.81
Jahresspanne
402.39 598.81
Vorheriger Schlusskurs
595.32
Eröffnung
597.29
Bid
598.43
Ask
598.73
Tief
595.86
Hoch
598.81
Volumen
57.306 K
Tagesänderung
0.52%
Monatsänderung
6.61%
6-Monatsänderung
28.08%
Jahresänderung
22.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K