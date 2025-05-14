Валюты / PGNY
PGNY: Progyny Inc
21.77 USD 0.36 (1.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGNY за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.70, а максимальная — 22.28.
Следите за динамикой Progyny Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.70 22.28
Годовой диапазон
13.39 26.57
- Предыдущее закрытие
- 22.13
- Open
- 22.10
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Low
- 21.70
- High
- 22.28
- Объем
- 2.560 K
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- -7.28%
- 6-месячное изменение
- -2.90%
- Годовое изменение
- 28.89%
