货币 / PGNY
PGNY: Progyny Inc
21.94 USD 0.17 (0.78%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PGNY汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点21.81和高点21.99进行交易。
关注Progyny Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGNY新闻
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Progyny (PGNY) Stock
- CVS Health Corporation (CVS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Canaccord Genuity raises Progyny stock price target to $23 on stable outlook
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Progyny stock
- Progyny (PGNY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Progyny earnings beat by $0.32, revenue topped estimates
- Agilon Health (AGL) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- BrightSpring Health Services, Inc. (BTSG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Progyny (PGNY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Will Progyny (PGNY) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- Progyny partners with Oura for women’s health monitoring
- Leerink Partners upgrades Progyny stock rating to Outperform on improved membership activity
- Progyny stock rises as BofA reiterates Buy rating on better-than-expected Q2
- Progyny stock gains as BTIG reiterates Buy rating on favorable Q2 outlook
- Progyny secures $200 million revolving credit facility, expects Q2 results above guidance
- Touchstone Small Company Fund Q1 2025 Commentary (SAGWX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Progyny adds pelvic floor therapy to women’s health offerings
- Progyny director Scott Cheryl sells $59,037 in stock
- Progyny appoints Elizabeth Bierbower to board
- Progyny shareholders vote on executive pay and directors
- Progyny Stock: Robust Expectations In 2025 Amid Growing Expenses (Hold) (NASDAQ:PGNY)
- Alger Weatherbie Specialized Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Progyny at BofA Securities 2025: Expanding Horizons in Fertility Care
日范围
21.81 21.99
年范围
13.39 26.57
- 前一天收盘价
- 21.77
- 开盘价
- 21.88
- 卖价
- 21.94
- 买价
- 22.24
- 最低价
- 21.81
- 最高价
- 21.99
- 交易量
- 657
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- -6.56%
- 6个月变化
- -2.14%
- 年变化
- 29.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值