PGNY: Progyny Inc
22.52 USD 0.89 (4.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGNY hat sich für heute um 4.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.49 bis zu einem Hoch von 22.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Progyny Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGNY News
Tagesspanne
21.49 22.73
Jahresspanne
13.39 26.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.63
- Eröffnung
- 21.63
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Tief
- 21.49
- Hoch
- 22.73
- Volumen
- 3.358 K
- Tagesänderung
- 4.11%
- Monatsänderung
- -4.09%
- 6-Monatsänderung
- 0.45%
- Jahresänderung
- 33.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K