NMIH: NMI Holdings Inc
38.45 USD 0.58 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMIH за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.33, а максимальная — 39.51.
Следите за динамикой NMI Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NMIH
Дневной диапазон
38.33 39.51
Годовой диапазон
31.90 43.20
- Предыдущее закрытие
- 39.03
- Open
- 39.00
- Bid
- 38.45
- Ask
- 38.75
- Low
- 38.33
- High
- 39.51
- Объем
- 427
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -1.41%
- 6-месячное изменение
- 6.51%
- Годовое изменение
- -7.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.