NMIH: NMI Holdings Inc
39.39 USD 0.76 (1.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NMIHの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり38.40の安値と40.39の高値で取引されました。
NMI Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
38.40 40.39
1年のレンジ
31.90 43.20
- 以前の終値
- 38.63
- 始値
- 38.40
- 買値
- 39.39
- 買値
- 39.69
- 安値
- 38.40
- 高値
- 40.39
- 出来高
- 751
- 1日の変化
- 1.97%
- 1ヶ月の変化
- 1.00%
- 6ヶ月の変化
- 9.11%
- 1年の変化
- -4.76%
