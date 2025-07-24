KurseKategorien
NMIH: NMI Holdings Inc

39.39 USD 0.76 (1.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NMIH hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.40 bis zu einem Hoch von 40.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die NMI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
38.40 40.39
Jahresspanne
31.90 43.20
Vorheriger Schlusskurs
38.63
Eröffnung
38.40
Bid
39.39
Ask
39.69
Tief
38.40
Hoch
40.39
Volumen
751
Tagesänderung
1.97%
Monatsänderung
1.00%
6-Monatsänderung
9.11%
Jahresänderung
-4.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K