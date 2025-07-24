Währungen / NMIH
NMIH: NMI Holdings Inc
39.39 USD 0.76 (1.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMIH hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.40 bis zu einem Hoch von 40.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die NMI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NMIH News
Tagesspanne
38.40 40.39
Jahresspanne
31.90 43.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.63
- Eröffnung
- 38.40
- Bid
- 39.39
- Ask
- 39.69
- Tief
- 38.40
- Hoch
- 40.39
- Volumen
- 751
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- 9.11%
- Jahresänderung
- -4.76%
