货币 / NMIH
NMIH: NMI Holdings Inc
38.81 USD 0.36 (0.94%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NMIH汇率已更改0.94%。当日，交易品种以低点38.47和高点38.98进行交易。
关注NMI Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMIH新闻
- Here's Why NMI Holdings (NMIH) is a Strong Value Stock
- Why Is Palomar (PLMR) Up 8.9% Since Last Earnings Report?
- NMI Holdings Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- NMI Holdings (NMIH) Up 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- RLI Lags Industry, Trades at Premium: How to Play the Stock
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- MCY Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: What's Next?
- Arch Capital Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- NMI Holdings (NMIH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- NMI Holdings (NMIH) Q2 Revenue Up 7%
- NMI Holdings Q2 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Premiums
- NMI Holdings, Inc. (NMIH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NMI Holdings (NMIH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Earnings call transcript: NMI Holdings beats Q2 2025 earnings expectations
- NMI Holdings (NMIH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- NMI Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- What's in the Cards for Unum Group This Earnings Season?
- What's in the Cards for Arch Capital This Earnings Season?
日范围
38.47 38.98
年范围
31.90 43.20
- 前一天收盘价
- 38.45
- 开盘价
- 38.61
- 卖价
- 38.81
- 买价
- 39.11
- 最低价
- 38.47
- 最高价
- 38.98
- 交易量
- 125
- 日变化
- 0.94%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- 7.51%
- 年变化
- -6.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值